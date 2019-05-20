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Під час виборів виявили 82 порушення Кодексу етики журналіста серед ЗМІ

"Ми маємо бути врівноваженими у нашій роботі, щоб люди у нашій аудиторії знали, що саме вони мають право розпоряджатися своїми голосами так, як вважають за потрібне, а не сахалися повсякчас у виборчих прихильностях залежно від того, на який матеріал натрапити"
За період виборчої президентської кампанії із січня до квітня 2019 року було виявлено 82 порушення Кодексу етики українського журналіста серед ЗМІ.
Під час виборів виявили 82 порушення Кодексу етики журналіста серед ЗМІ Андрій Куликов Фото: for-ua.com

Інформацію подає голова Комісії з журналістської етики Андрій Куликов під час круглого столуь"Президентська виборча кампанія в українських медіа", повідомляє "Укрінформ".

"Обізнаність тих, хто обирає, їхня здатність опиратися маніпуляціям і, зрештою, доходити обгрунтованих рішень великою мірою залежить від неупередженості, чесності, точності нашої роботи. Ми маємо бути врівноваженими у нашій роботі, щоб люди у нашій аудиторії знали, що саме вони мають право розпоряджатися своїми голосами так, як вважають за потрібне, а не сахалися повсякчас у виборчих прихильностях залежно від того, на який матеріал натрапити", - сказав Куликов.

Він зазначив, що те, як люди працюють у засобах масової комунікації, розповідають про вибори, прямо впливає на те, як поводяться під час виборів ті, хто голосує, чи не голосує, а отже визначає наше спільне подальше життя.

"Ми маємо бути небайдужі у нашій роботі - ця небайдужість має полягати у виконанні професійних обов'язків за професійними стандартами. Досвід, набутий під час цього моніторингу, знадобиться нам не пізніше осені цього року - будуть парламентські вибори. Звісно, хочеться, щоби потреби в моніторингу не було, бо все було б чисто, бездоганно. Але для того, щоби зрештою було так, і потрібен моніторинг", - сказав Куликов.

 

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20 05 2019 20:44
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