Під час виборів виявили 82 порушення Кодексу етики журналіста серед ЗМІ
Інформацію подає голова Комісії з журналістської етики Андрій Куликов під час круглого столуь"Президентська виборча кампанія в українських медіа", повідомляє "Укрінформ".
"Обізнаність тих, хто обирає, їхня здатність опиратися маніпуляціям і, зрештою, доходити обгрунтованих рішень великою мірою залежить від неупередженості, чесності, точності нашої роботи. Ми маємо бути врівноваженими у нашій роботі, щоб люди у нашій аудиторії знали, що саме вони мають право розпоряджатися своїми голосами так, як вважають за потрібне, а не сахалися повсякчас у виборчих прихильностях залежно від того, на який матеріал натрапити", - сказав Куликов.
Він зазначив, що те, як люди працюють у засобах масової комунікації, розповідають про вибори, прямо впливає на те, як поводяться під час виборів ті, хто голосує, чи не голосує, а отже визначає наше спільне подальше життя.
"Ми маємо бути небайдужі у нашій роботі - ця небайдужість має полягати у виконанні професійних обов'язків за професійними стандартами. Досвід, набутий під час цього моніторингу, знадобиться нам не пізніше осені цього року - будуть парламентські вибори. Звісно, хочеться, щоби потреби в моніторингу не було, бо все було б чисто, бездоганно. Але для того, щоби зрештою було так, і потрібен моніторинг", - сказав Куликов.
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