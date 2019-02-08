Під ГПУ влаштували акцію проти Горбатюка, але деякі учасники не знають його прізвища Щонайменше 50 людей вимагали розслідувати справи Майдану

Під стінами Генеральної прокуратури України, майже одночасно з допитами членів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справах НАБУ, відбулася акція проти керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

Фото:"Громадське"

Щонайменше 50 людей вимагали розслідувати справи Майдану, тримали плакати із написами "Горбатюк, займися своїми справами" та "Горбатюк - на Майдан", повідомляє "Громадське". Однак, деякі учасники не можуть правильно назвати прізвище керівника управління спецрозслідувань ГПУ. "Кажуть на нього Горбачук, Горбатько", - повідомила журналістка "Громадського". Нагадаємо, що генпрокуратура оприлюднила повітку про виклик на допит заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова у справі Майдану.

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