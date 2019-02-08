НОВИНИПід стінами Генеральної прокуратури України, майже одночасно з допитами членів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справах НАБУ, відбулася акція проти керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під ГПУ влаштували акцію проти Горбатюка, але деякі учасники не знають його прізвища
Щонайменше 50 людей вимагали розслідувати справи Майдану
Фото:"Громадське"
Щонайменше 50 людей вимагали розслідувати справи Майдану, тримали плакати із написами "Горбатюк, займися своїми справами" та "Горбатюк - на Майдан", повідомляє "Громадське".
Однак, деякі учасники не можуть правильно назвати прізвище керівника управління спецрозслідувань ГПУ.
"Кажуть на нього Горбачук, Горбатько", - повідомила журналістка "Громадського".
Нагадаємо, що генпрокуратура оприлюднила повітку про виклик на допит заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова у справі Майдану.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 08 2019 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
No articles