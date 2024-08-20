Під контроль України перейшли ще 13 км² території Курської області рф та один населений пункт – Сирський

Сили оборони України взяли під контроль 93 населені пункти в Курській області.

Сили оборони України зайняли вже 1263 км² території Курської області країни-агресора росії та взяли під контроль 93 населені пункти.

Про це під час виступ через відеозв'язок на Конгресі місцевої та регіональної влади повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Угруповання сил оборони ведуть наступальну оборону на курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області збройні сили просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км", – сказав Сирський.

За його словами, противник "веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування підрозділу сил оборони України вглиб території рф", а також "нарощує угруповання та переміщує війська з інших напрямків".

"Подальші дії наших військ на цьому напрямку безпосередньо залежатимуть від розвитку оперативної обстановки", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.