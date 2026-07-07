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Під Києвом знайшли закопане тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако – УП

07 липня 2026, 10:57
Під Києвом знайшли закопане тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако – УП
скриншот interpol
За даними співрозмовників УП, жінку застрелили.
6 липня під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
 
Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
 
Як зазначається, тіло виявили ввечері, близько 23:00. Воно було закопане. За даними співрозмовників УП, жінку застрелили.
 
Інше джерело видання повідомило, що у цій справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів.
 
Раніше Інтерпол заявляв, що підозрювана жінка – Анастасія Березовська з України. Влада Монако вимагала її арешту за підозрою в замаху на вбивство та за іншими звинуваченнями.
 
Нагадаємо, що у житловому будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждала сім’я з трьох українців. Спершу повідомлялося, що ідеться про бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його дружину та сина. Однак згодом з’ясувалося, що на місці була присутня не дружина бізнесмена, а інша жінка, яка зазнала ампутації ніг.

 

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