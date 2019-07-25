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Під посольством Росії активісти розклали стіл та посуд для викрадених у Криму українців, - ФОТО

У Києві 25 липня під будівлею посольства Росії пройшла 38-ма акція громадської організації "КримSOS", присвячена насильницьким зникненням людей у Криму
За даними правозахисників, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 кримчанина, 15 – досі вважаються зниклими безвісти.
Під посольством Росії активісти розклали стіл та посуд для викрадених у Криму українців, - ФОТО Фото: Радіо Свобода

"Ми понад три роки виходимо під посольство Росії для того, щоб нагадати передусім українцям, що в Криму зараз все дуже погано (з правами людини – ред.). Про те, що є 15 людей, у зникненні яких точно винна Росія або окупаційна влада, але при цьому нічого не відбувається. Це наш обов’язок – нагадувати і говорити про це", – сказав заступник координатора "КримSOS" Денис Савченко, інформують у проекті "Радіо Свобода" Крим.Реалії.

Фото: Радіо Свобода

Цього разу організатори акції принесли під посольство стіл, на якому розставили посуд для 15 громадян України, яких викрали в Криму з моменту початку анексії. Один з учасників акції розкидав над столом аркуші з календаря. За словами учасників, це символізує очікування родичів викрадених.

Фото: Радіо Свобода

"Росія, як і раніше, повністю ігнорує як ситуацію з насильницькими зникненнями людей, так і наші спроби звернути на це увагу. При цьому Прокуратура Автономної республіки Крим почала активно ініціювати кримінальні справ (щодо насильницьких зникнень – ред.). Але, з іншого боку, закон про правовий статус жертв насильницьких зникнень хоча й був ухвалений, але не працює. Певні рухи з боку як державних інститутів, так і громадянського суспільства відбуваються", – додав він.

Після анексії Криму 2014 року на території півострова фіксуються випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в "кримському управлінні" Слідчого комітету Росії стверджують, що "масових зникнень кримських татар на півострові немає".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із затриманням біля Верховного суду в Москві 45 кримських татар, які прийшли туди на акцію підтримки співвітчизників.

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