Під посольством Росії активісти розклали стіл та посуд для викрадених у Криму українців, - ФОТО
"Ми понад три роки виходимо під посольство Росії для того, щоб нагадати передусім українцям, що в Криму зараз все дуже погано (з правами людини – ред.). Про те, що є 15 людей, у зникненні яких точно винна Росія або окупаційна влада, але при цьому нічого не відбувається. Це наш обов’язок – нагадувати і говорити про це", – сказав заступник координатора "КримSOS" Денис Савченко, інформують у проекті "Радіо Свобода" Крим.Реалії.
Фото: Радіо Свобода
Цього разу організатори акції принесли під посольство стіл, на якому розставили посуд для 15 громадян України, яких викрали в Криму з моменту початку анексії. Один з учасників акції розкидав над столом аркуші з календаря. За словами учасників, це символізує очікування родичів викрадених.
Фото: Радіо Свобода
"Росія, як і раніше, повністю ігнорує як ситуацію з насильницькими зникненнями людей, так і наші спроби звернути на це увагу. При цьому Прокуратура Автономної республіки Крим почала активно ініціювати кримінальні справ (щодо насильницьких зникнень – ред.). Але, з іншого боку, закон про правовий статус жертв насильницьких зникнень хоча й був ухвалений, але не працює. Певні рухи з боку як державних інститутів, так і громадянського суспільства відбуваються", – додав він.
Після анексії Криму 2014 року на території півострова фіксуються випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в "кримському управлінні" Слідчого комітету Росії стверджують, що "масових зникнень кримських татар на півострові немає".
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із затриманням біля Верховного суду в Москві 45 кримських татар, які прийшли туди на акцію підтримки співвітчизників.
Читайте також: Зеленський і Джонсон мають зустрітись після Brexit, - посол
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн