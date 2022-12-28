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ПОЛІТИКА

Під загрозою поразки рф може застосувати тактичну ядерну зброю - міністр оборони Італії

28 грудня 2022, 13:55
Під загрозою поразки рф може застосувати тактичну ядерну зброю - міністр оборони Італії
Фото: Google
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що у разі якщо росії загрожуватиме поразка у війні вона може піти на застосування тактичної ядерної зброї
Про це, пише видання Il Fatto Quotidiano.
 
"Застосування тактичної ядерної енергетики планується росією. Для нас це немислимо, а для москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна" - сказав Крозетто.
 
Водночас він запевнив, що Італія продовжить підтримувати Україну в тому числі наданням військової допомоги.
 
Міністр уточнив, що компонування шостого пакета допомоги Україні ще не розпочато, але підтвердив, що "Україна місяцями просить про підтримку проти повітряних атак на цивільні об'єкти: лікарні, школи, електростанції".
 
"Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати" – зазначив Крозетто.
 
а думку міністра оборони, "поставки повинні бути сумісні з наявністю можливості поповнити запаси цієї зброї і передати її Києву в хорошому робочому стані.
 
"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх немає. Тому, якщо ми даємо Україні системи ППО, ми повинні взяти їх зі своїх запасів, і ми повинні зробити це, не позбавляючи захисту себе, і з упевненістю в якості" – сказав Крозетто.
 
Нагадаємо, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила. Що Рим розглядає питання про надання Україні систем ППО.
Італіяядерна зброяВійна з РФ

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