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Піднімати голову не було необхідності, бо я її не опускав, - Медведчук для Порошенка

Кум Путіна та лідер "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук відреагував на висловлювання колишнього президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка про те, що за його президентства Медведчук голову не міг підняти
Медведчук стверджує що Порошенко через голову СБУ Василя Грицака нацьковував на нього та його сім’ю підконтрольних йому націонал-радикалів та генпрокурора Юрія Луценка.
Піднімати голову не було необхідності, бо я її не опускав, - Медведчук для Порошенка Фото: AFP

Нещодавно в інтерв'ю Порошенко заявив: "(Не було періоду — ред.) в українській історії, коли Медведчук не мав ролі та впливу. Наголошую на тому, що це було в кожен з років країни. Тільки при Порошенку він цього не мав. При Порошенку він навіть не балотувався! Медведчук при мені голову не міг підняти!", - йдеться в "Громадське".  

У відповідь на це Медведчук заявив: "Піднімати голову мені не було необхідності, тому що я в своєму житті не опускав її ні перед ким, тим більше перед таким нікчемою, яким є Порошенко. Я принципово і послідовно відстоював і відстоюватиму свою політичну позицію, боротьба з якою стала сенсом діяльності української влади, очолюваної Порошенком". 

Нагадаємо, колишній президент Петро Порошенко вважає, що кум Путіна та один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у період його президентства "не міг голову підняти".

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