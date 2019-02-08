Піднімати голову не було необхідності, бо я її не опускав, - Медведчук для Порошенка
Нещодавно в інтерв'ю Порошенко заявив: "(Не було періоду — ред.) в українській історії, коли Медведчук не мав ролі та впливу. Наголошую на тому, що це було в кожен з років країни. Тільки при Порошенку він цього не мав. При Порошенку він навіть не балотувався! Медведчук при мені голову не міг підняти!", - йдеться в "Громадське".
У відповідь на це Медведчук заявив: "Піднімати голову мені не було необхідності, тому що я в своєму житті не опускав її ні перед ким, тим більше перед таким нікчемою, яким є Порошенко. Я принципово і послідовно відстоював і відстоюватиму свою політичну позицію, боротьба з якою стала сенсом діяльності української влади, очолюваної Порошенком".
Нагадаємо, колишній президент Петро Порошенко вважає, що кум Путіна та один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у період його президентства "не міг голову підняти".
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