ПОЛІТИКА НОВИНИПідозру у державній зраді надіслано п'ятому президенту України Петру Порошенку поштою. Його також підозрюють у сприянні терористичній організації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підозру в держзраді відправлено Порошенку поштою
Підозру Порошенку відправлено поштою. Його повідомили про підозру в держзраді та сприянню терористичної організації
Фото: president.gov.ua
Про це РБК-Україна розповіло джерело в правоохоронних органах.
"Підозру Порошенку відправлено поштою. Його повідомили про підозру в держзраді та сприянню терористичної організації", - повідомило джерело.
Як розповів у Facebook його адвокат Ілля Новіков, дві години тому до будинку Порошенка приїхали представники прокуратури та залишили текст підписаної підозри у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу, а також повістку на допит на 23 грудня.
Він також зазначив, що за версією слідства, Порошенко створив злочинну групу для зриву законтрактованих восени 2014 року поставок вугілля з ПАР, щоб закупити його на окупованому Донбасі, заплативши представникам "ЛДНР" 200 млн гривень.
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