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Підозру в держзраді відправлено Порошенку поштою

Підозру Порошенку відправлено поштою. Його повідомили про підозру в держзраді та сприянню терористичної організації
Підозру у державній зраді надіслано п'ятому президенту України Петру Порошенку поштою. Його також підозрюють у сприянні терористичній організації.
Підозру в держзраді відправлено Порошенку поштою Фото: president.gov.ua
Про це РБК-Україна розповіло джерело в правоохоронних органах.
 
"Підозру Порошенку відправлено поштою. Його повідомили про підозру в держзраді та сприянню терористичної організації", - повідомило джерело.
 
Як розповів у Facebook його адвокат Ілля Новіков, дві години тому до будинку Порошенка приїхали представники прокуратури та залишили текст підписаної підозри у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу, а також повістку на допит на 23 грудня.
 
Він також зазначив, що за версією слідства, Порошенко створив злочинну групу для зриву законтрактованих восени 2014 року поставок вугілля з ПАР, щоб закупити його на окупованому Донбасі, заплативши представникам "ЛДНР" 200 млн гривень.
 
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20 12 2021 16:13
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