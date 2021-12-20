Підозру в держзраді відправлено Порошенку поштою

Підозру Порошенку відправлено поштою. Його повідомили про підозру в держзраді та сприянню терористичної організації

Підозру у державній зраді надіслано п'ятому президенту України Петру Порошенку поштою. Його також підозрюють у сприянні терористичній організації.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в правоохоронних органах.

"Підозру Порошенку відправлено поштою. Його повідомили про підозру в держзраді та сприянню терористичної організації", - повідомило джерело.

Як розповів у Facebook його адвокат Ілля Новіков, дві години тому до будинку Порошенка приїхали представники прокуратури та залишили текст підписаної підозри у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу, а також повістку на допит на 23 грудня.

Він також зазначив, що за версією слідства, Порошенко створив злочинну групу для зриву законтрактованих восени 2014 року поставок вугілля з ПАР, щоб закупити його на окупованому Донбасі, заплативши представникам "ЛДНР" 200 млн гривень.