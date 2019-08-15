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Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна затримали в одній з країн ЄС, а після допиту відпустили, -адвокат

Після проходження Левіним поліграфа СБУ повідомило, що не подаватиме документів на його екстрадицію
Підозрюваного в убивстві херсонської антикорупційної активістки Катерини Гандзюк кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко) затримали в одній з країн ЄС, однак відпустили після допиту.
Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна затримали в одній з країн ЄС, а після допиту відпустили, -адвокат Фото: lb.ua

"Минулого тижня сталося те, чого так довго вимагали активісти групи «Хто замовив Катю Гандзюк»: Олексій Левін був затриманий поліцією однієї з країн ЄС у рамках договору про надання правової допомоги з Україною. Відразу ж після затримання Левіна, генеральний прокурор Луценко заявив про те, що до кінця тижня Мангеру буде висунуто звинувачення і справу передадуть до суду. Своєю чергою, Олексій Левін після затримання заявив про політичне переслідування в Україні і попросив надати йому статус біженця", - написав адвокат Мангера Андрій Мурашкін, повідомляє LB.ua.

За словами адвоката, Левіна допитали і, згідно з практикою країни, в якій його затримали, невідкладно направили на проходження поліграфа. В результаті поліграф підтвердив, що все сказане Левіним є правдою і до нападу на Гандзюк він не причетний.

Після цього європейські правоохоронці дозволили своїм українським колегам провести бесіду з підозрюваним і запропонували подати запит на його екстрадицію.

"Однак, поговоривши з Левіним, українська СБУ повідомила, що не подаватиме документів на його екстрадицію, без пояснення причин. У підсумку були змушені відпустити Олексія", - додав адвокат.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським та направила до суду обвинувальний акт. Його більше не вважають ймовірним організатором.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.

 

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