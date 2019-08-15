Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна затримали в одній з країн ЄС, а після допиту відпустили, -адвокат
"Минулого тижня сталося те, чого так довго вимагали активісти групи «Хто замовив Катю Гандзюк»: Олексій Левін був затриманий поліцією однієї з країн ЄС у рамках договору про надання правової допомоги з Україною. Відразу ж після затримання Левіна, генеральний прокурор Луценко заявив про те, що до кінця тижня Мангеру буде висунуто звинувачення і справу передадуть до суду. Своєю чергою, Олексій Левін після затримання заявив про політичне переслідування в Україні і попросив надати йому статус біженця", - написав адвокат Мангера Андрій Мурашкін, повідомляє LB.ua.
За словами адвоката, Левіна допитали і, згідно з практикою країни, в якій його затримали, невідкладно направили на проходження поліграфа. В результаті поліграф підтвердив, що все сказане Левіним є правдою і до нападу на Гандзюк він не причетний.
Після цього європейські правоохоронці дозволили своїм українським колегам провести бесіду з підозрюваним і запропонували подати запит на його екстрадицію.
"Однак, поговоривши з Левіним, українська СБУ повідомила, що не подаватиме документів на його екстрадицію, без пояснення причин. У підсумку були змушені відпустити Олексія", - додав адвокат.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським та направила до суду обвинувальний акт. Його більше не вважають ймовірним організатором.
Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн