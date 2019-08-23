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Підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка, відпустили під домашній арешт

Наступне засідання суду призначене на 15 жовтня
Городищенський районний суд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт Вадиму Мельнику, обвинуваченого у вбивстві журналіста Василя Сергієнка.
Підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка, відпустили під домашній арешт

"Мельнику змінили запобіжний захід. Домашній арешт. Наступне засідання - акурат до наступного продовження - 15.10", - повідомила адвокат Євгенія Закревська.

Нагадаємо, що 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Згодом його вбили, а тіло сховали в лісосмузі.

У травні 2017 року правоохоронці затримали підозрюваного в організації вбивства Вадима Мельника, колишнього начальника охорони депутата Геннадія Бобова. У березні 2018 року з'явилася інформація про те, що в США затримали ще одного підозрюваного, ймовірного керівника групи викрадачів Андрія Іносова.

Наразі за підозрою у викраденні і вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова і Вадима Мельника. Підозрюваним у виконанні вбивства Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

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