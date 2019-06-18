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Підозрюваного в державній зраді Єфремова не можна включити до виборчого списку, - ЦВК

ЦВК роз'яснив законодавство про заміну кандидатів у виборчих списках
Колишній народний депутат Олександр Єфремов не може потрапити до виборчого списку "Опозиційного блоку".
Підозрюваного в державній зраді Єфремова не можна включити до виборчого списку, - ЦВК Фото: ukrinform.com

Закон "Про вибори народних депутатів України" дозволяє виключати, але не дає права включати інших кандидатів на заміну у виборчий список партії. Будь-які зміни у виборчому списку, прийняті з'їздами цих партій після встановленого терміну, а саме 10 червня, неможливі і не відповідають Закону "Про вибори народних депутатів України", повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, інформує "РБК-Україна".

"Висування кандидатів має бути здійснено до 10 червня включно. В той самий час політичні партії мають право виключити кандидатів, внесених до виборчого списку, якщо таке рішення приймуть на з'їзді", - сказав Радченко.

Нагадаємо, в п'ятницю лідер партії "Наші" Євген Мураєв повідомив про включення Єфремова у виборчий список "Опоблоку". У разі порушення політичною партією норм закону в ЦВК можуть виникнути питання з приводу реєстрації виборчого списку.

 
 
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18 06 2019 15:09
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