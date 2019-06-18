Підозрюваного в державній зраді Єфремова не можна включити до виборчого списку, - ЦВК

Колишній народний депутат Олександр Єфремов не може потрапити до виборчого списку "Опозиційного блоку".

Закон "Про вибори народних депутатів України" дозволяє виключати, але не дає права включати інших кандидатів на заміну у виборчий список партії. Будь-які зміни у виборчому списку, прийняті з'їздами цих партій після встановленого терміну, а саме 10 червня, неможливі і не відповідають Закону "Про вибори народних депутатів України", повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, інформує "РБК-Україна".

"Висування кандидатів має бути здійснено до 10 червня включно. В той самий час політичні партії мають право виключити кандидатів, внесених до виборчого списку, якщо таке рішення приймуть на з'їзді", - сказав Радченко.

Нагадаємо, в п'ятницю лідер партії "Наші" Євген Мураєв повідомив про включення Єфремова у виборчий список "Опоблоку". У разі порушення політичною партією норм закону в ЦВК можуть виникнути питання з приводу реєстрації виборчого списку.