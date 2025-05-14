Підпал будинку прем'єра Британії: поліція підозрює тероризм або втручання ворожої держави

Правоохоронці вказують на продуманість нападу.

У справі про підпал будинку британського премʼєра Кіра Стармера поліція вважає, що за злочином може стояти "ворожа держава". Також слідчі не виключають й мотивів тероризму, який може бути ультралівим, ультраправим або ісламістським.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що детективи з'ясовують й те, чи міг затриманий нападник діяти самостійно та мати особисту образу на прем'єра. На Даунінг-стріт кажуть, що не виключають причетності ворожої держави, але не коментуватимуть подробиці на час розслідування.

У вівторок увечері поліцейські затримали та допитали 21-річного чоловіка, чиє громадянство не розголошують. Його підозрюють у тому, що він кинув коктейль Молотова у будинок, який Стармер з дружиною придбали у 2004 році, а також автомобіль премʼєра. Журналісти вказують, що високий рівень планування нападу та його "продуманість" викликають підозри у правоохоронців.