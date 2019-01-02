Підпал спілки угорців в Ужгороді: з'явилися нові докази проти екс-помічника німецького депутата

У суді оприлюднили листування в месенджері одного з безпосередніх виконавців підпалу

Cуд в Кракові розглянув нові докази вини журналіста Мануеля Оксенрайтера, екс-помічника депутата партії "Альтернатива для Німеччини", в організації підпалу приміщення спілки угорців в Ужгороді в лютому 2018 року.

У суді оприлюднили листування в месенджері одного з безпосередніх виконавців підпалу, 28-річного поляка Міхала Прокоповича, з дружиною, пише Tagesschau.de.

Так, на питання дружини про те, о котрій він зустрічається з Мануелем, Прокопович відповів: "Об 11:30. О 19:30 мій рейс назад з пересадкою у Варшаві. Але я візьму таксі, я не хотів би їхати з такою сумою готівки в громадському транспорті".

Йдеться про тисячу євро, які Оксенрайтер передав Прокоповичу в берлінському аеропорту Тегель. Раніше поляк визнав свою провину і назвав Оксенрайтера замовником підпалу. За всю операцію Прокопович отримав 1500 євро, а також гроші на придбання квитка на літак.

За даним ЗМІ, Оксенрайтер неодноразово зустрічався з російським пропагандистом Александром Дугіним, відомим своїми ультраправими поглядами. Зокрема вони співпрацювали у центрі Katehon, де головою наглядової ради є російський мільярдер Костянтин Малофєєв, відомий тим, що фінансово підтримує сепаратистів на сході України. Саме через фінансову підтримку проросійських бойовиків він перебуває у санкційних списках ЄС.

Оксенрайтер є редактором правого німецького журналу Zuerst! (Насамперед!), протягом останніх п'яти років часто виступав у російських державних засобах масової інформації, висловлюючи підтримку проросійським бойовикам на Донбасі.

Його також пов'язують з пошуком західних спостерігачів на "вибори" на окупованих територіях сходу України та референдум в Криму в березні 2014 року. Для цього він заснував "Німецький центр євразійських досліджень". Серед його засновників був, зокрема, і депутат від AfD Маркус Фронмаєр, який розірвав співпрацю з Оксенрайтером після звинувачень на його адресу.

Нагадаємо, що Мазовецький відділ Національної прокуратури Польщі передав до суду матеріали справи, зібрані разом з Агентством внутрішньої безпеки, щодо трьох громадян Польщі, які на початку лютого 2018 року організували і скоїли підпал будинку Товариства угорської культури Закарпаття.

4 лютого 2018 року в Ужгороді в офіс Товариства угорської культури кинули пляшку із запальною сумішшю. Відразу після цього уряд Угорщини звернувся до ОБСЄ з проханням захистити закарпатських угорців.

Співробітники поліції Закарпатської області встановили, що до підпалу будівлі можуть бути причетні громадяни Польщі Адріан Марглевський з Кракова і Томаш Рафал Шімков'як з Бидгоща. Марглевський і Шімков'як мають стосунок до польської праворадикальної організації "Фаланга".

У ніч на 27 лютого в ужгородському офісі Товариства угорської культури Закарпаття сталася пожежа. Вогонь знищив меблі та частину майна на площі 25 квадратних метрів. Порушено справу за ч. 2 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу".

У Закарпатській області проживає 150-тисячна угорська меншина. Між Будапештом і Києвом триває конфлікт, пов'язаний з українським законом про освіту. Як стверджує Угорщина, цей закон порушує права національних меншин вчитися рідною мовою.

Волонтерська ініціатива "Російська V колона у Польщі" (RVKP) у 2016 році ідентифікувала Марглевського як "фалангіста" і члена стрілецької самостійної частини 2039 (SJS 2039) з Кракова, учасника антиамериканської демонстрації "Фаланги" у Кракові під консульством США, що відбулася 4 липня 2015 року. SJS 2039, за інформацією RVKP, контролюється симпатиками "Фаланги" та іншої проросійської організації - незареєстрованої партії "Зміна" (Zmiana).

За даними порталу, Марглевського та Шимковяка ще не оголосили у розшук.

Товариство угорської культури Закарпаття (KMKSZ – Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) — найвпливовіша організація угорської меншини на Закарпатті, політичним крилом якої є "Партія угорців України".

Історія виникнення Націоналістично-радикального руху "Фаланга" сягає ще 30- років минулого століття. Це була нелегальна, антисемітська, з фашистським ухилом націоналістично-радикальна політична формація. Сучасний рух "Фаланга" виступає проти НАТО, США та ЄС. Очолює організацію Бартош Бекєр, який ще в 2014 році заявив, що приєднався до проросійських сепаратистів у Донецьку. На українському відтинку діяльності "Фаланга" активно підтримує проросійських сепаратистів на Донбасі, Росію та свого часу навіть створила "антибандерівські патрулі" для охорони східних прикордонних регіонів Польщі від "ворогів бандерівців".