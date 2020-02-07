Підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні, - посли G7

"Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Смолій

"Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України та їхню підтримку", - наголосили посли країн G7.

Незалежний Національний банк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню і врятувало збанкрутілий банківський сектор, йдеться на сторінці послів країн G7 у Twitter після заяви глави НБУ про відставку через політичний тиск на центробанк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України та їхню підтримку", - наголосили посли країн G7.

Як повідомлялося, увечері 1 липня стало відомо, що глава Нацбанку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про відставку і пояснив її систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.

"Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Смолій.

Нагадаємо, що BofA знизив рейтинг українських цінних паперів через постанову депутатів про Смолія