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Підрив "Північних потоків": у Німеччині офіційно заявили, що звинувачений діяв від імені влади України

02 липня 2026, 16:53
Підрив
Фото: forsvaret.dk
Зазначено, що Кузнєцов нібито сформував групу, що складалася з кількох професійних водолазів, шкіпера та експерта з вибухових речовин.
Німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину України Сергію Кузнєцову у підриві газопроводів "Північний потік" у 2022 році. Там вважають, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці від імені влади. 
 
Про йдеться на сайті Федеральної прокуратури Німеччини.
 
У повідомленні уточнюють, що звинувачення проти Сергія Кузнєцова, згаданого як Сергій К., були висунені ще 30 червня і стосуються "співучасті у воєнному злочині, а саме вчиненні атаки проти цивільної інфраструктури".
 
У звинуваченні деталізують, що Сергій на момент подій був українським військовослужбовцем і діяв не з приватної ініціативи.
 
"Після початку загарбницької війни росії наприкінці лютого 2022 року він та інші військовослужбовці, діючи від імені українських державних органів, розробив план знищення трубопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2… з метою на постійній основі припинити постачання газу через ці трубопроводи і не дозволити Росії використовувати дохід від продажу газу для фінансування війни", – йдеться у повідомленні.
 
Сергія називають лідером диверсійної групи, яка вирушила виконувати завдання.
НімеччинаПівнічний потік

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