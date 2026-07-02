Підрив "Північних потоків": у Німеччині офіційно заявили, що звинувачений діяв від імені влади України

Зазначено, що Кузнєцов нібито сформував групу, що складалася з кількох професійних водолазів, шкіпера та експерта з вибухових речовин.

Німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину України Сергію Кузнєцову у підриві газопроводів "Північний потік" у 2022 році. Там вважають, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці від імені влади.

Про йдеться на сайті Федеральної прокуратури Німеччини.

У повідомленні уточнюють, що звинувачення проти Сергія Кузнєцова, згаданого як Сергій К., були висунені ще 30 червня і стосуються "співучасті у воєнному злочині, а саме вчиненні атаки проти цивільної інфраструктури".

У звинуваченні деталізують, що Сергій на момент подій був українським військовослужбовцем і діяв не з приватної ініціативи.

"Після початку загарбницької війни росії наприкінці лютого 2022 року він та інші військовослужбовці, діючи від імені українських державних органів, розробив план знищення трубопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2… з метою на постійній основі припинити постачання газу через ці трубопроводи і не дозволити Росії використовувати дохід від продажу газу для фінансування війни", – йдеться у повідомленні.

Сергія називають лідером диверсійної групи, яка вирушила виконувати завдання.