Підсанкційний танкер не зміг знайти покупця для російського СПГ після чотиримісячної подорожі

Судно Pioneer, завод Arctic LNG 2 і сховище Koryak перебувають під західними санкціями — і це значно ускладнює російську торгівлю.

Танкер Pioneer, що перевозив партію російського cкрапленого природного газу із підсанкційного російського заводу Arctic LNG 2, причалив до плавучого сховища Koryak на Камчатці. Імовірно, за чотири місяці перебування в морі судно так і не змогло знайти покупця СПГ.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані відстеження суден.

Судно Pioneer, завод Arctic LNG 2 і сховище Koryak перебувають під західними санкціями — і це значно ускладнює російську торгівлю.

На початку серпня 2024 року судно Pioneer помітили на супутникових знімках, коли воно забирало першу партію газу із заводу Arctic LNG 2. Потім воно провело понад чотири місяці в пошуках покупця. Тривалість подорожі підкреслює, наскільки обмеження США перешкоджають планам Москви збільшити експорт СПГ утричі до 2030 року.

Тобто танкер так і не знайшов покупця, готового обійти санкції США, незважаючи на чотиримісячну навколосвітню подорож.

Bloomberg підкреслює, що із російського заводу Arctic LNG 2 експортували кілька партій СПГ, однак усі транспортували на суднах тіньового флоту рф — це міжнародні судна, що перевозять російську нафту та газ в обхід західних санкцій.

При цьому жодне з цих суден не фіксували в жодному іноземному порту. Потенційні покупці побоюються санкцій з боку США, тож Москва терміново шукає шляхи вирішення проблеми. Зараз завод Arctic LNG 2 припинив скраплення природного газу через відсутність як покупців, так і суден.

У грудні 2023 року на Arctic LNG 2 завершили будівництво першої з трьох установок скраплення, і завод почав виробляти СПГ.

Санкції призвели до того, що низка компаній з різних країн відмовилися співпрацювати з російським Arctic LNG. Тоді виробництво СПГ зупинилося і завод переважно рециркулює вже видобутий газ.