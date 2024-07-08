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ПОЛІТИКА

Підтримка Китаєм війни росії в Україні внесла Пекін до списку загроз НАТО – WSJ

08 липня 2024, 20:59
Підтримка Китаєм війни росії в Україні внесла Пекін до списку загроз НАТО – WSJ
Фото: з вільного доступу
І Трамп, і Байден погоджуються, що Китай становить великі ризики для безпеки США.

Коли лідери НАТО зберуться у Вашингтоні 9 липня, на порядку денному будуть домінувати питання України, росії та європейських військових витрат. Але вони також будуть говорити про Китай.

Адже Китай допомагає росії вести війну в Україні. Уряди країн НАТО звинувачують Китай у причетності до шпигунства, кібератак і дезінформаційних кампаній у межах своїх кордонів. Він також використовує свої економічні можливості, щоб покарати європейські країни, які підтримують Тайвань. Згідно з інформацією дипломатів Альянсу, НАТО у своєму комюніке на саміті планує розкритикувати Китай за підтримку військових дій Росії в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Не так давно європейці та азіати вважали, що вони займають окремі геополітичні сфери — ті, які США унікальним чином подолали завдяки географічному розташуванню та своїй глобальній ролі. Тепер це не так.

"Зараз є більше розуміння того, як ці два театри стратегічно пов'язані між собою", — сказав заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл під час нещодавнього візиту до Брюсселя.

Китай відправив кораблі через Арктику до Атлантики, придбав комерційні портові потужності по всій Європі й намагається встановити морський доступ до портів на атлантичному узбережжі Африки — і все це призводить до того, що його судна потрапляють у води, які патрулюють флоти НАТО. Одним з небагатьох пунктів згоди між президентом Байденом і його суперником на виборах в листопаді Дональдом Трампом є те, що Китай становить величезну загрозу безпеці й економіці США і їхнім союзникам.

Вперше НАТО висловило занепокоєння щодо Китаю в заяві лідерів наприкінці 2019 року. Але новий акцент Альянсу на Китаї та Азії не сподобався всім членам.

Франція виступила проти минулорічної внутрішньої пропозиції НАТО відрядити до Токіо старшого цивільного представника, стверджуючи, що Східна Азія занадто далеко від Північної Атлантики й країни-члени повинні самі налагоджувати відносини з нею. Деякі члени Альянсу з Південної Європи, які більше стурбовані нелегальною міграцією і загрозами з Близького Сходу, ніж Азією, мовчки підтримали Францію.

"Але погляди на Китай і його відносини з НАТО змінилися через дедалі очевиднішу допомогу Пекіна москві в Україні й небажання Китаю засудити війну", — повідомляє Майклз.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що Китай хоче підтримувати хороші зв'язки із Заходом, особливо економічні відносини з Європою, попри підтримку росії.

"Що ж, Пекін не може мати й те, і інше. У якийсь момент — і, якщо Китай не змінить курс — союзникам доведеться заплатити ціну", — сказав він.

КитайНАТО

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