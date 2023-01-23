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CУСПІЛЬСТВО

Підтримка вступу до НАТО знову зросла і є найвищою за історію спостережень – опитування

23 січня 2023, 16:15
Підтримка вступу до НАТО знову зросла і є найвищою за історію спостережень – опитування
Україна НАТО
Підтримка вступу до Північноатлантичного альянсу в Україні зросла до історичного максимуму.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

На референдумі ініціативу вступу до НАТО підтримали б 86% українців, проти – 3%, не проголосували б – 8%.

Також 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу в разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 8%).

Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Крім того, 85% опитаних підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії. Проти такої ініціативи – 3%, байдуже – 7%.

Також 80% позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% – проти такого об’єднання, 9% – байдуже.

Ідея військово-політичних союзів зі згаданими європейськими країнами має високу підтримку у всіх регіональних, вікових та майнових групах.

Опитування проведено 14-16 січня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Раніше повідомлялось, що наприкінці 2022 року переважна більшість українців позитивно ставилися до розпаду Радянського Союзу.

підтримкаопитуванняНАТО

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