Підтримка Заходу надходить недостатньо швидко, щоб відповідати обсягам поставок, які росія отримує від своїх союзників – The Telegraph

Нинішнє становище українських військ має спонукати Захід до активних дій.

Ракети з Північної Кореї, безпілотники з Ірану й величезний обсяг технічної допомоги з боку Китаю. владімір путін може скаржитися на підтримку України з боку союзників по НАТО, але сумнівно, що росія змогла б продовжувати свій військовий наступ без допомоги, яку вона отримує від своїх друзів-автократів.

Останнім свідченням підтримки, яку отримує москва у своїх військових діях в Україні, є те, що група слідчих ООН дійшла висновку, що уламки ракети, яка впала в Харкові 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зброя була поставлена Пхеньяном до москви, незважаючи на те, що Північна Корея підпадає під широкий спектр санкцій, запроваджених у 2006 році через її балістичну та ядерну програми. Крім того, ця ракета була частиною величезної партії зброї, яку Північна Корея відправила до росії протягом останніх місяців: згідно з оцінками південнокорейських силовиків, з грудня було відправлено майже 7000 морських контейнерів з ракетами, артилерійськими снарядами та іншими боєприпасами.

Підтримка Китаєм військових зусиль путіна, навпаки, більше зосереджена на допомозі росії у відновленні її військово-промислової бази до рівня, небаченого з радянських часів. Остання оцінка, проведена адміністрацією Байдена перед візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна минулого місяця, показала, що Китай постачає значну кількість верстатів, двигунів для безпілотників і турбореактивних двигунів, технологій для крилатих ракет, а також допомагає росіянам розширювати свої супутникові можливості на полі бою в Україні. Китайські та російські організації також координують зусилля з розвитку виробництва безпілотників в росії.

Допомога, яку отримує росія від цього альянсу ворожих держав, безумовно, має відчутний вплив на полі бою, де нещодавно високопоставлені українські силовики описали становище України як "відчайдушне". Більше того, не схоже, що цей парадоксальний стан справ суттєво покращився, попри те, що США і їхні європейські союзники, включно з Великою Британією, нещодавно підтвердили свої зобов'язання задовольнити гостру потребу України в додаткових боєприпасах.

"У той час, коли західні лідери вважають, що допомога Україні в досягненні перемоги є життєво важливою для забезпечення їхніх власних довгострокових перспектив, нинішнє становище українських військ є не просто приводом для занепокоєння. Воно має спонукати їх до активних дій, терміново переконавшись, що Київ має вогневу міць, необхідну для самозахисту", — пише The Telegraph.

Адже, як наочно демонструє альянс, який москва зібрала для підтримки своїх військових зусиль в Україні, війна, з погляду Заходу, більше не є війною проти росії: це війна проти потужної комбінації автократичних режимів, які, кожен по-своєму, повністю протилежні концепції ліберальної західної демократії. Забезпечення повної поразки росії в Україні є життєво важливим не лише з погляду стримування путіна від майбутніх актів агресії в Європі.

Це необхідно для того, щоб такі країни, як Китай, Іран і Північна Корея, також зрозуміли, що їхнє антагоністичне ставлення до Заходу зустріне таку ж рішучу відповідь, як і неспровоковане вторгнення росії в Україну. Так само, як не можна допустити перемоги росії в Україні, необхідно протистояти спробам Ірану дестабілізувати Близький Схід і відкинути план Китаю завоювати Тайвань.