Підтримка Зеленського впала майже на 3%, але на виборах президента він все одно переміг би - опитування

Соціолог Антон Грушецький зазначив, що спостерігається тенденція зменшення підтримки нинішнього президента, причини цього можуть бути різними й потребують аналізу

Якби вибори президента відбувалися у жовтні 2021 року, Володимир Зеленський переміг би із підтримкою у 24,7%. Однак за останні чотири місяці підтримка президента зменшилась на 2,6%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводили 15-18 жовтня, пише Громадське.

На другому місці у рейтингу - Петро Порошенко. За нього проголосували б 15,6% людей, які визначилися з вибором. На третьому місці - Юлія Тимошенко (12,2%), а далі йдеться Юрій Бойко (9,4%), Ігор Смешко (7,8%) та Дмитро Разумков (7,1%).

Для порівняння на початку червня 2021 року за Зеленського були готові проголосувати 27,3% людей, які визначилися з вибором, а за Порошенка - 14,6%.

Соціолог Антон Грушецький зазначив, що спостерігається тенденція зменшення підтримки нинішнього президента, причини цього можуть бути різними й потребують аналізу.

"Утім, можна припускати про певне вичерпання потенціалу рішень РНБО (з точки зору утримання підтримки), і водночас негативний вплив окремих політичних подій ("Вагнергейт", Pandora Papers, відставка Дмитра Разумкова) разом з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів)", - зазначив Грушецький.

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