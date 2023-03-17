пєсков про ордер на арешт путіна: Саму постановку питання вважаємо обурливою і неприйнятною

В кремлі вважають обурливою видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента володимира путіна.

Там також вважають рішення з точки зору права нікчемним.

Про це заявив прес-секретар президента росії дмитро пєсков.

"Саму постановку питання ми вважаємо обурливою і неприйнятною", - сказав Пєсков.

"Росія, як і ціла низка держав, не визнає юрисдикції цього суду. Відповідно будь-які такі рішення є для РФ з точки зору права нікчемними", - додав російський політик.

президент росії путін отримав офіційний статус підозрюваного у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.