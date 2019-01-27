Пєсков відхрестився від російських найманців у Венесуелі: "Хто боїться, тому в очах двоїться"

Раніше Пєсков говорив, що не має інформації про російських найманців

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує інформацію про те, що у Венесуелу були спрямовані бійці російських приватних військових компаній (ПВК).

"Та ні, звичайно", - відповів спікер президента Росії на питання про присутність російських ПВК у Венесуелі, додавши, що "хто боїться, тому в очах двоїться". Про це він заявив в ефірі російського телебачення, інформує "Інтерфакс".

Зазначимо, раніше Пєсков говорив, що не має інформації про російських найманців у латиноамериканській країні.

Ніколаса Мадуро охороняють російські бійці ПВК, повідомило видання Reuters.

У Венесуелі їх може бути близько 400 осіб. За інформацією видання, ці найманці пов'язані з "ПВК Вагнера", представників якої раніше помічали на Донбасі, в Сирії та у Судані, де також проходять антиурядові протести.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.

Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.