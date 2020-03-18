Пільгові кредити під 5-7-9% дозволили брати на антикризові заходи у зв'язку з коронавірусом
Відповідне рішення ухвалили 18 березня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає "Громадське".
Зокрема, уряд збільшив максимальний розмір кредиту — з 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень. Також збільшили перелік осіб, які можуть взяти кредит на пільгових умовах підприємцями, які постраждали від карантинних заходів.
Уряд дозволив брати пільгові кредити:
- для інвестування у виробництво лікарських засобів та медичної продукції (вони зможуть взяти 3 млн грн);
- на поповнення обігових коштів та покриття витрат на оплату зарплат, оренди, комунальних послуг компаніям, які здійснюють доставку їжі та догляд за хворими (до 1 мільйона гривень).
Загалом станом на 18 березня в Україні видали пільгових кредитів на суму 110 мільйонів гривень з 2 мільярдів гривень, передбачених на цю програму.
Програму офіційно запустили 3 лютого 2020 року. В уряді повідомили, що на участь у програмі подалося 17 тисяч підприємців. Видавати дешеві кредити в межах урядової програми наразі планують, зокрема державні банки. Перший пільговий кредит видав державний Укргазбанк 3 лютого.
В межах програми пропонують видавати кредити під:
- 5% для нового або чинного бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця;
- 7% для нового або чинного бізнесу, з виторгом до 25 мільйонів гривень на рік, який не створює робочих місць. При цьому, за кожне створене робоче місце такі підприємства зможуть зменшити розмір кредитної ставки на 0,5 відсоткового пункту;
- 9% для чинного бізнесу з виторгом 25-50 мільйонів гривень на рік для розширення власної справи.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закони про спрощення закупівель ліків.
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