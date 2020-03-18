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Пільгові кредити під 5-7-9% дозволили брати на антикризові заходи у зв'язку з коронавірусом

Зокрема, уряд збільшив максимальний розмір кредиту — з 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень
Кабінет міністрів України розширив дію програми пільгових кредитів бізнесу під 5-7-9% річних, дозволивши брати такі кредити компаніям, які через карантин та економічну кризу, пов’язані з поширенням коронавірусу, зазнали збитків.
Пільгові кредити під 5-7-9% дозволили брати на антикризові заходи у зв Цифровая подпись для кредитного договора

Відповідне рішення ухвалили 18 березня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає "Громадське".

Зокрема, уряд збільшив максимальний розмір кредиту — з 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень. Також збільшили перелік осіб, які можуть взяти кредит на пільгових умовах підприємцями, які постраждали від карантинних заходів.

Уряд дозволив брати пільгові кредити:

  • для інвестування у виробництво лікарських засобів та медичної продукції (вони зможуть взяти 3 млн грн);
  • на поповнення обігових коштів та покриття витрат на оплату зарплат, оренди, комунальних послуг компаніям, які здійснюють доставку їжі та догляд за хворими (до 1 мільйона гривень).

Загалом станом на 18 березня в Україні видали пільгових кредитів на суму 110 мільйонів гривень з 2 мільярдів гривень, передбачених на цю програму.

Програму офіційно запустили 3 лютого 2020 року. В уряді повідомили, що на участь у програмі подалося 17 тисяч підприємців. Видавати дешеві кредити в межах урядової програми наразі планують, зокрема державні банки. Перший пільговий кредит видав державний Укргазбанк 3 лютого.

В межах програми пропонують видавати кредити під:

  • 5% для нового або чинного бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця;
  • 7% для нового або чинного бізнесу, з виторгом до 25 мільйонів гривень на рік, який не створює робочих місць. При цьому, за кожне створене робоче місце такі підприємства зможуть зменшити розмір кредитної ставки на 0,5 відсоткового пункту;
  • 9% для чинного бізнесу з виторгом 25-50 мільйонів гривень на рік для розширення власної справи.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закони про спрощення закупівель ліків.

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18 03 2020 14:00
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