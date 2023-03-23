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Пілот – ідіот: реакція Кірбі на нагородження льотчиків, які врізалися в дрон США

23 березня 2023, 16:07
Пілот – ідіот: реакція Кірбі на нагородження льотчиків, які врізалися в дрон США
Джон Кірбі. Фото: defense.gov
Так координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі відреагував на нагородження в росії пілота винищувача Су-27, який атакував американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper.

Нагадаємо, вчора міністр оборони рф сєргєй шойгу нагородив орденами мужності пілотів винищувачів Су-27, які здіснили атаку на з американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі – був просто ідіотом", – заявив Джон Кірбі.

Він назвав таке нагородження безглуздям, а також нагадав, що в Сполучених Штатах у жодному разі не заохочують пілотів врізатися у будь-які перешкоди.

"Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього", – підсумував координатор Ради нацбезпеки США.

Раніше в США заявили, що росіяни дістали деякі уламки збитого над Чорним морем американского дрона.
ДронКірбішойгу

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