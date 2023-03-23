Пілот – ідіот: реакція Кірбі на нагородження льотчиків, які врізалися в дрон США
Нагадаємо, вчора міністр оборони рф сєргєй шойгу нагородив орденами мужності пілотів винищувачів Су-27, які здіснили атаку на з американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі – був просто ідіотом", – заявив Джон Кірбі.
Він назвав таке нагородження безглуздям, а також нагадав, що в Сполучених Штатах у жодному разі не заохочують пілотів врізатися у будь-які перешкоди.
"Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього", – підсумував координатор Ради нацбезпеки США.Раніше в США заявили, що росіяни дістали деякі уламки збитого над Чорним морем американского дрона.