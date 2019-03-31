НОВИНИДевід Ібботсон, пілот літака, який у січні цього року розбився над Ла-Маншем, не мав права літати вночі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пілот літака, на якому розбився футболіст Сала, не мав права літати вночі, - ВВС
За інформацією видання, пілот був дальтоніком, тому у його ліцензії були обмеження на польоти у вечірні та нічні години
Фото: twitter
"Здатність розрізняти червоний і зелений кольори дуже важлива для польотів у нічний і вечірній час", - повідомляє ВВС з посиланням на джерела.
Нагадаємо, в ніч на 22 січня над Ла-Маншем зазнав аварії приватний літак, на борту якого перебував найдорожчий футболіст в історії "Кардіффа" Еміліано Сала, котрого за два дні до того купили за 15 млн фунтів у французького "Нанта".
Згодом рятувальники знайшли тіло на борту легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.
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