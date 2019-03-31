Пілот літака, на якому розбився футболіст Сала, не мав права літати вночі, - ВВС За інформацією видання, пілот був дальтоніком, тому у його ліцензії були обмеження на польоти у вечірні та нічні години

Девід Ібботсон, пілот літака, який у січні цього року розбився над Ла-Маншем, не мав права літати вночі.

Фото: twitter

"Здатність розрізняти червоний і зелений кольори дуже важлива для польотів у нічний і вечірній час", - повідомляє ВВС з посиланням на джерела. Нагадаємо, в ніч на 22 січня над Ла-Маншем зазнав аварії приватний літак, на борту якого перебував найдорожчий футболіст в історії "Кардіффа" Еміліано Сала, котрого за два дні до того купили за 15 млн фунтів у французького "Нанта". Згодом рятувальники знайшли тіло на борту легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

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