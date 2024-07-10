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ПОЛІТИКА

Після атаки на "Охматдит" росія влаштувала цинічний бенкет в ООН. На столі — котлета по-київськи

10 липня 2024, 19:07
Після атаки на
Фото: ukrinform.ua
Постпред України заявив після цього, що моральна деградація кремлівської дипломатії очевидна.

російська держава вранці 8 липня обстріляла Україну, вбивши понад чотири десятки людей. Під час цієї атаки було зафіксовано влучання у медичні заклади, зокрема й в "Охматдит" у Києві. Але після цього москва не лише цинічно звинуватила Київ в тому, що ракета ППО влучила в дитячу лікарню (цю версію вже спростували експерти), але й організувала не менш цинічний ланч в ООН після засідання Радбезу, на якому якраз обговорювали атаку. 

Основною стравою була котлета по-київськи. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця опублікував на своїй сторінці у соцмережі X меню ланчу, яке це підтверджує. Ще під час засідання він попередив усіх, що за цей обід рф заплатила кривавими грошима. 

"Моральна деградація російської дипломатії очевидна", — прокоментував ситуацію дипломат вже згодом "Укрінформу".

Він додав що спілкування з робочих причин з російським постпредом Васілієм Нєбєнзьою є нестерпним для багатьох дипломатів. 

"Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Нєбєнзі Лаврова, відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте, — сказав Кислиця. — Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США". 

ООНОхматдитвійна в УкраїніКислиця

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