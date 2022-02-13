Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Після Путіна Макрон поспілкувався з Зеленським

Розмова дала можливість продовжити обмін думками, що відбувся під час візиту президента до Москви та Києва на початку цього тижня, а також є частиною доброї координації між Францією та Україною. У зв’язку з цим президент Республіки підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України
Президент України Володимир Зеленський у суботу провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Після Путіна Макрон поспілкувався з Зеленським Фото: ВВС
Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Твіттері.
 
«Продовжую діалог з Еммануелем Макроном. Подякував за його візит до України. Говорили про ситуацію у сфері безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах Нормандської четвірки, діяльності тристоронньої контактної групи. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації», - зазначив Президент України.
 
Як ідеться у повідомленні Єлисейського палацу, президент Франції привітав витримку президента Зеленського в особливо нестабільній ситуації.
 
«Розмова дала можливість продовжити обмін думками, що відбувся під час візиту президента до Москви та Києва на початку цього тижня, а також є частиною доброї координації між Францією та Україною. У зв’язку з цим президент Республіки підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», - зазначається у комюніке.
 
Розмова президентів відбулася після телефонного спілкування Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.
 
Як передавав Укрінформ, Лідер Франції передав Путіну занепокоєння своїх європейських партнерів і союзників, зазначивши, що «щирий діалог несумісний з ескалацією».
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2022 13:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.