ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський у суботу провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після Путіна Макрон поспілкувався з Зеленським
Розмова дала можливість продовжити обмін думками, що відбувся під час візиту президента до Москви та Києва на початку цього тижня, а також є частиною доброї координації між Францією та Україною. У зв’язку з цим президент Республіки підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України
Фото: ВВС
Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Твіттері.
«Продовжую діалог з Еммануелем Макроном. Подякував за його візит до України. Говорили про ситуацію у сфері безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах Нормандської четвірки, діяльності тристоронньої контактної групи. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації», - зазначив Президент України.
Як ідеться у повідомленні Єлисейського палацу, президент Франції привітав витримку президента Зеленського в особливо нестабільній ситуації.
«Розмова дала можливість продовжити обмін думками, що відбувся під час візиту президента до Москви та Києва на початку цього тижня, а також є частиною доброї координації між Францією та Україною. У зв’язку з цим президент Республіки підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», - зазначається у комюніке.
Розмова президентів відбулася після телефонного спілкування Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як передавав Укрінформ, Лідер Франції передав Путіну занепокоєння своїх європейських партнерів і союзників, зазначивши, що «щирий діалог несумісний з ескалацією».
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