Після Путіна Макрон поспілкувався з Зеленським

Розмова дала можливість продовжити обмін думками, що відбувся під час візиту президента до Москви та Києва на початку цього тижня, а також є частиною доброї координації між Францією та Україною. У зв’язку з цим президент Республіки підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Твіттері.

«Продовжую діалог з Еммануелем Макроном. Подякував за його візит до України. Говорили про ситуацію у сфері безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах Нормандської четвірки, діяльності тристоронньої контактної групи. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації», - зазначив Президент України.

Як ідеться у повідомленні Єлисейського палацу, президент Франції привітав витримку президента Зеленського в особливо нестабільній ситуації.

«Розмова дала можливість продовжити обмін думками, що відбувся під час візиту президента до Москви та Києва на початку цього тижня, а також є частиною доброї координації між Францією та Україною. У зв’язку з цим президент Республіки підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», - зазначається у комюніке.

Розмова президентів відбулася після телефонного спілкування Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передавав Укрінформ, Лідер Франції передав Путіну занепокоєння своїх європейських партнерів і союзників, зазначивши, що «щирий діалог несумісний з ескалацією».