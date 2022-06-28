Після ракетного удару по ТЦ у Кременчуці кількість постраждалих осіб зросла до 18 Рятувальники продовжують працювати на місці

Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупаційними військами торгового центру у Кременчуці Полтавської області загинули 18 людей.

Фото: прес-служба РНБО

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Учора, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по Кремечуку. Влучили у торговий центр, де знаходилось понад тисячу цивільних. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що росіяни використали ракети Х-22, які були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. СБУ негайно розпочала розслідування ракетного обстрілу міста. Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

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