CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок ракетного обстрілу російськими окупаційними військами торгового центру у Кременчуці Полтавської області загинули 18 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після ракетного удару по ТЦ у Кременчуці кількість постраждалих осіб зросла до 18
Рятувальники продовжують працювати на місці
Фото: прес-служба РНБО
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Учора, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по Кремечуку. Влучили у торговий центр, де знаходилось понад тисячу цивільних.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що росіяни використали ракети Х-22, які були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.
СБУ негайно розпочала розслідування ракетного обстрілу міста. Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
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