Після розмови Трампа і путіна мирні переговори щодо України будуть затяжними – WSJ

Як зазначили у виданні, зараз перед Трампом стоїть вибір: чинити реальний тиск на путіна, щоб той пішов на поступки, або чинити тиск на Україну

Розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором путіним сигналізує про те, що попереду довгий шлях до укладення мирної угоди між рф і Україною, оскільки Кремль все ще є серйозною перешкодою для цього.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначили у виданні, зараз перед Трампом стоїть вибір: чинити реальний тиск на путіна, щоб той пішов на поступки, або чинити тиск на Україну, щоб вичавити з Києва ще більше компромісів.

Крім того, американський лідер зіткнувся з дилемою. Він може або довіритися російському диктатору і спробувати досягти миру, або ж натиснути на кремль, щоб той пішов на угоду, що може підірвати прагнення американського лідера до відновлення зв'язків між Вашингтоном та москвою.

"Трамп щиро хоче зупинити бійню, він вважає її незбагненною. Але він не розуміє, що для путіна це ціна, яку той готовий заплатити, якою б величезною вона не здавалася", - вважає колишня заступниця помічника президента

США у справах росії, яка працювала на Трампа під час його першого президентського терміну, Фіона Гілл.