Після розмови Трампа і путіна мирні переговори щодо України будуть затяжними – WSJ
19 березня 2025, 11:55
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Як зазначили у виданні, зараз перед Трампом стоїть вибір: чинити реальний тиск на путіна, щоб той пішов на поступки, або чинити тиск на Україну
Розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором путіним сигналізує про те, що попереду довгий шлях до укладення мирної угоди між рф і Україною, оскільки Кремль все ще є серйозною перешкодою для цього.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як зазначили у виданні, зараз перед Трампом стоїть вибір: чинити реальний тиск на путіна, щоб той пішов на поступки, або чинити тиск на Україну, щоб вичавити з Києва ще більше компромісів.
Крім того, американський лідер зіткнувся з дилемою. Він може або довіритися російському диктатору і спробувати досягти миру, або ж натиснути на кремль, щоб той пішов на угоду, що може підірвати прагнення американського лідера до відновлення зв'язків між Вашингтоном та москвою.
"Трамп щиро хоче зупинити бійню, він вважає її незбагненною. Але він не розуміє, що для путіна це ціна, яку той готовий заплатити, якою б величезною вона не здавалася", - вважає колишня заступниця помічника президента
США у справах росії, яка працювала на Трампа під час його першого президентського терміну, Фіона Гілл.
За її словами, путін прагне домінувати в Україні та затвердити позиції рф у Європі загалом.
У виданні зазначили, що буде вкрай складно змусити росію підкоритися, оскільки та успішно перебудувала свою економіку на військовий лад, незважаючи на безпрецедентні санкції, та переорієнтувала свою торгівлю на таких партнерів, як Китай та Індія, і відчуває, що виграє війну.
Згідно зі звітом Кремля щодо розмови путіна і Трампа, російський правитель також розраховує на поступки, які вийдуть за межі України. Журналісти зазначили, що про це свідчить обговорення Близького Сходу, ситуації в Червоному морі, а також співробітництва між рф і США з ключових міжнародних і двосторонніх питань.
"Це очевидна перемога путіна, який прагне відокремити двосторонні відносини зі США від війни в Україні. Вкрай важливо, що путіну вдалося відхилити пропозицію про повне припинення вогню і при цьому повернути ситуацію на свою користь, не йдучи на поступки. Це дуже погана новина для України, яку все частіше розглядають як розмінну монету в цій грі", - пояснила старша наукова співробітниця російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова, зазначивши, що путін здобув тактичну перемогу в розмові з Трампом.
Тим не менш, деякі аналітики вважають, що мирна угода все ж може бути укладена пізніше. Вони високо оцінили ідею щодо більш затяжних переговорів, які дадуть змогу уникнути непорозумінь і прорахунків.
Водночас наголошується, що Трампу доведеться йти "по жорсткому канату", щоб укласти угоду щодо України та при цьому зберегти надію на ширшу та міцнішу угоду щодо миру. Це може допомогти путіну використати переговори для того, щоб міцний мир ніколи не настав.