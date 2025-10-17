Після розмови з путіним Трамп заявив, що не готовий ділитися Tomahawk з Україною

Трамп також ствердно відповів на запитання журналістів, чи намагався путін зупинити його від продажу Tomahawk Україні.

Президент США Дональд Трамп незабаром після розмови з очільником кремля владіміром путіним заявив, що його країна має багато ракет Tomahawk, одна їм вони також потрібні.

Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі.

"Нам теж потрібні Tomahawk для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі, дуже потужні, дуже точні, дуже хороші. Але вони нам теж потрібні. Тож я не знаю, що ми можемо тут зробити", — зазначив він.

"Звичайно, а що ви думаєте? Він що, скаже: "Будь ласка, продайте ці Tomahawk, я вам дуже вдячний?" — сказав він.

На пресконференції журналісти також поцікавилися підготовкою санкцій проти рф. 16 жовтня лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун сказав у коментарі Politico, що американським законодавцям час просуватися далі із законопроєктом про санкції проти росії.

Коли в Трампа запитали про цей проєкт, він відповів, що Тун ще не знає про дзвінок до путіна і що він розповість про це лідеру республіканців.

"Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити вбивства. Тож я збираюся поговорити з ним (з Джоном Туном) і спікером Майком Джонсоном. Я поговорю з ними трохи пізніше і розповім їм про це. І ми ухвалимо правильне рішення. Я не проти нічого. Я просто кажу, що це може бути не ідеальний час [для санкцій]", — додав президент США.

Нагадаємо, що під час зустрічі на сесії Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський особисто просив Трампа надати Tomahawk. За кілька днів віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні дійсно обговорюють передачу Tomahawk Україні, однак остаточне рішення залишається за президентом.

Водночас Reuters зазначало, що адміністрація Трампа навряд чи зможе передати Україні далекобійні ракети, оскільки їхні запаси вже використовуються для потреб ВМС США та інших програм оборони.

7 жовтня Дональд Трамп заявив, що «в певному сенсі» вже ухвалив рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk. А 12 жовтня, після другої за два дні розмови з американським лідером, Зеленський сказав, що "росія боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk".