Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Після розмови з путіним Трамп заявив, що не готовий ділитися Tomahawk з Україною

17 жовтня 2025, 08:51
Після розмови з путіним Трамп заявив, що не готовий ділитися Tomahawk з Україною
Трамп також ствердно відповів на запитання журналістів, чи намагався путін зупинити його від продажу Tomahawk Україні.

Президент США Дональд Трамп незабаром після розмови з очільником кремля владіміром путіним заявив, що його країна має багато ракет Tomahawk, одна їм вони також потрібні.

Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі.

"Нам теж потрібні Tomahawk для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі, дуже потужні, дуже точні, дуже хороші. Але вони нам теж потрібні. Тож я не знаю, що ми можемо тут зробити", — зазначив він.

Трамп також ствердно відповів на запитання журналістів, чи намагався путін зупинити його від продажу Tomahawk Україні.

"Звичайно, а що ви думаєте? Він що, скаже: "Будь ласка, продайте ці Tomahawk, я вам дуже вдячний?" — сказав він.

На пресконференції журналісти також поцікавилися підготовкою санкцій проти рф. 16 жовтня лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун сказав у коментарі Politico, що американським законодавцям час просуватися далі із законопроєктом про санкції проти росії.

Коли в Трампа запитали про цей проєкт, він відповів, що Тун ще не знає про дзвінок до путіна і що він розповість про це лідеру республіканців.

"Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити вбивства. Тож я збираюся поговорити з ним (з Джоном Туном) і спікером Майком Джонсоном. Я поговорю з ними трохи пізніше і розповім їм про це. І ми ухвалимо правильне рішення. Я не проти нічого. Я просто кажу, що це може бути не ідеальний час [для санкцій]", — додав президент США.

Нагадаємо, що під час зустрічі на сесії Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський особисто просив Трампа надати Tomahawk. За кілька днів віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні дійсно обговорюють передачу Tomahawk Україні, однак остаточне рішення залишається за президентом.

Водночас Reuters зазначало, що адміністрація Трампа навряд чи зможе передати Україні далекобійні ракети, оскільки їхні запаси вже використовуються для потреб ВМС США та інших програм оборони.

7 жовтня Дональд Трамп заявив, що «в певному сенсі» вже ухвалив рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk. А 12 жовтня, після другої за два дні розмови з американським лідером, Зеленський сказав, що "росія боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk".

Дональд ТрампВладімір Путінвійна в УкраїніTomahawk

Останні матеріали

Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється