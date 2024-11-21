Після удару рф по Україні у світі різко зросли ціни на нафту – Reuters

У світі ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Ймовірно, це пов'язано з тим, що росія завдала масштабного ракетного удару по території України.

Як пише агентство, здорожчання нафти викликане побоюванням щодо подальшої ескалації війни. Там нагадали, що вчора Україна завдала удару по командному пункту росіян. У відповідь на це росія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету.

Зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,48 долара, або на 2,03%, до 74,29 долара за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1,53 долара, або 2,23%, до 70,28 долара за барель.

"‎Що стосується нафти, ризик полягає в тому, що Україна націлиться на російську енергетичну інфраструктуру, тоді як інший ризик полягає в невизначеності щодо того, як росія відреагує на ці атаки"‎, - заявили аналітики фінансової групи ING.