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Після удару рф по Україні у світі різко зросли ціни на нафту – Reuters

21 листопада 2024, 19:09
Після удару рф по Україні у світі різко зросли ціни на нафту – Reuters
Здорожчання нафти викликане побоюванням щодо подальшої ескалації війни, пише агенство.
У світі ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Ймовірно, це пов'язано з тим, що росія завдала масштабного ракетного удару по території України.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Як пише агентство, здорожчання нафти викликане побоюванням щодо подальшої ескалації війни. Там нагадали, що вчора Україна завдала удару по командному пункту росіян. У відповідь на це росія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету.
 
Зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,48 долара, або на 2,03%, до 74,29 долара за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1,53 долара, або 2,23%, до 70,28 долара за барель.
 
"‎Що стосується нафти, ризик полягає в тому, що Україна націлиться на російську енергетичну інфраструктуру, тоді як інший ризик полягає в невизначеності щодо того, як росія відреагує на ці атаки"‎, - заявили аналітики фінансової групи ING.
 
Нагадаємо, що 21 листопада, рф знову завдала по Україні ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни вперше випустили міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області.

 

нафтавійна в Україніросія окупанти

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