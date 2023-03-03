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Після війни Україна буде однією з найпотужніших держав в плані військового потенціалу, і це стримуватиме росію – президент Латвії

03 березня 2023, 19:28
Після війни Україна буде однією з найпотужніших держав в плані військового потенціалу, і це стримуватиме росію – президент Латвії
Фото: "Європейська правда"
Після закінчення війни Україна буде однією з найпотужніших держав світу за військовим потенціалом.

І цестане стримувальним фактором проти російської агресії, заявив президент Латвії Егілс Левітс.

країна, безумовно, переможе в цій війні. Весь вільний світ повинен підтримувати Україну військовим шляхом. Зараз ми робимо все можливе, щоб забезпечити її обіцяною зброєю в прискореному режимі. Щоб ми могли отримати нову архітектуру безпеки. Не таку, якою вона була раніше з рф, але проти росії, якщо вона не змінить своєї агресивної політики", - сказав президент Латвії.

І додав:  "А після війни до держав - членів НАТО приєднається й Україна, тому що вона буде однією з найпотужніших країн у плані військового потенціалу. По суті, сьогодні в Україні єдині збройні сили, які мають потужний військовий досвід. І це буде дуже важливим надбанням для НАТО і надбанням, яке слугуватиме стримувальним фактором для росії".

За словами Левітса, перемога України у війні стане тільки короткостроковим етапом у глобальному питанні стримування і мінімізації російської агресії.

"Але якщо говорити про тривалу перспективу, то стримування рф може здійснюватися за рахунок реальних військових спроможностей країн НАТО. Це означає, що НАТО повинне мати достатні військові спроможності і на східному фланзі. Приєднання Фінляндії означатиме, що кордони та їхня довжина збільшаться. У підсумку потужний потенціал НАТО може стримувати РФ. Адже вона знатиме, що будь-які напади не матимуть сенсу, тому що рф зазнає поразки", - упевнений Левітс.

ЛатвіяУкраїна

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