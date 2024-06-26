Після візиту путіна КНДР запустила балістичну ракету задля демонстрації сили – Bloomberg

Але вона, схоже, відмовила під час польоту.

Північна Корея випустила ймовірну балістичну ракету у спробі продемонструвати силу приблизно через тиждень після того, як країна уклала військову угоду з росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ракета була запущена приблизно о 5:30 ранку в середу з району поблизу Пхеньяна і, як припускають, вийшла з ладу незабаром після запуску. Саме так окреслили ситуацію в Об'єднаному комітету і начальників штабів Південної Кореї. Зазначається, що південнокорейські та американські розвідувальні органи зараз намагаються дізнатися більше деталей.

Ракета, запущена в середу вранці, здається, впала у водах за межами виключної економічної зони Японії, заявили офіційні особи в Токіо. Подальші подробиці про політ не надходили, і це перший запуск після того, як режим Кім Чен Ина випустив одночасний залп балістичних ракет малої дальності наприкінці травня.