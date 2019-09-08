Після вибуху на полігоні в Росії у Біле море могли потрапити тонни токсичної речовини, - ЗМІ

Імовірно, вона розчиниться у воді за три-чотири тижні

Через вибух на військовому полігоні на півночі Росії в Архангельській області у води Білого моря могли потрапити тонни токсичної речовини гептил (компонент ракетного палива).

У зв'язку з подією адміністрація морських портів західної Арктики на місяць закрила для вільного плавання район Двінської затоки Білого моря. За даними цивільних моряків, заборону наклали на вимогу військових, повідомляє LB.ua з посиланням на "Коммерсант".

"Як розповів "Коммерсанту" один із військових моряків, закриття акваторії, можливо, пов'язане із руйнуванням ракети, в результаті чого паливо - несиметричний диметилгідразин (гептил) - з'єдналося з окислювачем - і стався вибух. При цьому тонни цієї вкрай токсичної речовини могли опинитися у воді. Заборона на судноплавство в такому випадку пояснюється передусім необхідністю запобігти отруєнню місцевих жителів, для яких рибна ловля є традиційним промислом", - пише видання.

Крім того, військовим потрібен час, щоб без перешкод виявити і зібрати уцілілі фрагменти зруйнованої вибухом техніки для проведення експертиз, необхідних під час розслідування обставин НП.

Джерело "Комерсанта" також зазначило, що випадки падіння ракет у море фіксували й раніше, і щоразу накладалися обмеження на судноплавство в районі аварії на досить тривалий час. Суть у тому, що гептил розчиняється у воді до безпечної концентрації за три-чотири тижні.

Також видання повідомило, що Міноборони РФ засекретило подробиці катастрофи на північному морському полігоні.

Нагадаємо, що на військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.