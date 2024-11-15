Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Після виходу німецького уряду з коаліції виникла загроза глухого кута у підтримці Україні – ЗМІ

15 листопада 2024, 17:43
Після виходу німецького уряду з коаліції виникла загроза глухого кута у підтримці Україні – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Йдеться про постачання дронів ЗСУ.

Посол України у ФРН Макеєв звернувся до видання з проханням про підтримку для продовження поставок. 

Про це повідомляє Der Spiegel.

Видання пише, що перед розпадом коаліції канцлер Олаф Шольц обговорював питання щодо виділення додаткових 3 мільярдів євро на військову підтримку України. 

В цьому році німецький уряд уже направив Києву озброєння на суму майже 8 мільярдів євро, але бюджет на ці витрати вичерпано.

При цьому Україна наполягає на ухваленні рішень про подальше постачання зброї до дострокових парламентських виборів у Німеччині.

"Потрібно зробити все, щоб забезпечити безперешкодну реалізацію запланованих замовлень і фінансування додаткової допомоги в новому році", - заявив посол України Олексій Макєєв в інтерв'ю Spiegel.

На подальшому постачанні зброї наполягає і міністр закордонних справ Анналена Баербок. 

Мова йде про 812 розвідувальних безпілотників компанії Quantum, які запросила Україна, вартість яких становить 153 мільйони євро. Бербок виступає за швидке фінансування поставок, по можливості у 2024 році або на початку наступного року.

В разі,  якщо фінансування здійснюватиметься через понадпланові видатки у 2025 році, то необхідне узгодження з бюджетним комітетом, але досі потреба в цих дронах не була офіційно подана до фінансового департаменту, пише Spiegel.

Журналісти пишуть, що цього року Німеччина вже поставила Україні 348 розвідувальних дронів Vector виробництва компанії Quantum, ще один пакет зі 127 дронів має прибути на фронт до кінця року. 

Крім того, заплановано постачання до 4000 бойових дронів іншого німецького виробника, проте Україна поки що утримується від розкриття подробиць про тип цих дронів.

 
підтримка УкраїниНімеччинакоаліція

Останні матеріали

Стратегія
Політика
Стратегія "Ставка" і "Тік-Ток стратегія". Хороші новини з Куп'янська – Том Купер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 15:18
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 09:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється