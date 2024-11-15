Йдеться про постачання дронів ЗСУ.

Посол України у ФРН Макеєв звернувся до видання з проханням про підтримку для продовження поставок.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Видання пише, що перед розпадом коаліції канцлер Олаф Шольц обговорював питання щодо виділення додаткових 3 мільярдів євро на військову підтримку України.

В цьому році німецький уряд уже направив Києву озброєння на суму майже 8 мільярдів євро, але бюджет на ці витрати вичерпано.

При цьому Україна наполягає на ухваленні рішень про подальше постачання зброї до дострокових парламентських виборів у Німеччині.

"Потрібно зробити все, щоб забезпечити безперешкодну реалізацію запланованих замовлень і фінансування додаткової допомоги в новому році", - заявив посол України Олексій Макєєв в інтерв'ю Spiegel.

На подальшому постачанні зброї наполягає і міністр закордонних справ Анналена Баербок.

Мова йде про 812 розвідувальних безпілотників компанії Quantum, які запросила Україна, вартість яких становить 153 мільйони євро. Бербок виступає за швидке фінансування поставок, по можливості у 2024 році або на початку наступного року.

В разі, якщо фінансування здійснюватиметься через понадпланові видатки у 2025 році, то необхідне узгодження з бюджетним комітетом, але досі потреба в цих дронах не була офіційно подана до фінансового департаменту, пише Spiegel.

Журналісти пишуть, що цього року Німеччина вже поставила Україні 348 розвідувальних дронів Vector виробництва компанії Quantum, ще один пакет зі 127 дронів має прибути на фронт до кінця року.

Крім того, заплановано постачання до 4000 бойових дронів іншого німецького виробника, проте Україна поки що утримується від розкриття подробиць про тип цих дронів.