Після виплати субсидій грошима обсяг боргів за комуналку суттєво не зріс, - Мінсоцполітики
"Панічних заяв від надавачів послуг — щодо боргів, приміром, у нас немає. Але ми не будемо накопичувати борги" — повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, інфорує прес-служба уряду.
За його словами, у березні субсидії у грошовій формі отримали 3,4 мільйона сімей, а загальні витрати на субсидії грошима склали 5,7 мільярда гривень. Наразі процес виплати субсидій завершується.
Зазначимо, що на виплату субсидії "живими грошима" у березні 2019 року передбачено 5,66 мільярда гривень.
Нагадаємо, що Національний банк вважає, що видача субсидій готівкою, яка в рамках експерименту пройде в березні-квітні, не матиме значного впливу на інфляцію.
Відтак, в уряді пропонують, щоб з березня до травня в Україні діяло паралельно дві моделі монетизації субсидій: затверджена раніше, відповідно до якої кошти за субсидіями надходитимуть на рахунок в Ощадбанку, проте споживачі не зможуть ними скористатися, та нова, в межах якої субсидії виплачуватимуть безпосередньо споживачам грошима.
27 грудня 2018 року уряд ухвалив постанову про перехід до системи надання субсидій у грошовій формі (монетизації). Зокрема, нею передбачено, що субсидії нараховуватимуть на персональні рахунки споживачів, відкриті в Ощадбанку, а звідти їх сплачуватимуть безпосередньо на комунальні послуги.
Зазначимо, що монетизація субсидій — це перехід до моделі, коли призначені населенню субсидії виплачуються у грошовій формі, а не у вигляді знижки у тарифах.
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