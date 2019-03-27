Після виплати субсидій грошима обсяг боргів за комуналку суттєво не зріс, - Мінсоцполітики

За підсумками першого місяця виплати субсидій українцям у грошовій формі інформації про суттєве зростання обсягу заборгованості за комунальні послуги не надходило.

"Панічних заяв від надавачів послуг — щодо боргів, приміром, у нас немає. Але ми не будемо накопичувати борги" — повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, інфорує прес-служба уряду.

За його словами, у березні субсидії у грошовій формі отримали 3,4 мільйона сімей, а загальні витрати на субсидії грошима склали 5,7 мільярда гривень. Наразі процес виплати субсидій завершується.

Зазначимо, що на виплату субсидії "живими грошима" у березні 2019 року передбачено 5,66 мільярда гривень.

Нагадаємо, що Національний банк вважає, що видача субсидій готівкою, яка в рамках експерименту пройде в березні-квітні, не матиме значного впливу на інфляцію.

Відтак, в уряді пропонують, щоб з березня до травня в Україні діяло паралельно дві моделі монетизації субсидій: затверджена раніше, відповідно до якої кошти за субсидіями надходитимуть на рахунок в Ощадбанку, проте споживачі не зможуть ними скористатися, та нова, в межах якої субсидії виплачуватимуть безпосередньо споживачам грошима.

27 грудня 2018 року уряд ухвалив постанову про перехід до системи надання субсидій у грошовій формі (монетизації). Зокрема, нею передбачено, що субсидії нараховуватимуть на персональні рахунки споживачів, відкриті в Ощадбанку, а звідти їх сплачуватимуть безпосередньо на комунальні послуги.

Зазначимо, що монетизація субсидій — це перехід до моделі, коли призначені населенню субсидії виплачуються у грошовій формі, а не у вигляді знижки у тарифах.