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Після витоку документів у Пентагоні перевірять доступу до розвідданих, – CNN

14 квітня 2023, 08:10
Після витоку документів у Пентагоні перевірять доступу до розвідданих, – CNN
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін вже дав відповідне розпорядження.

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних після арешту військовослужбовця Національної гвардії ВПС, підозрюваного у зливі даних Пентагону.

Про це повідомяє CNN.

За словами Остіна, перевірка проводитиметься заступником міністра оборони з розвідки та безпеки. Він також вивчить процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб інформувати Пентагон про зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів.

"Як міністр оборони я також без вагань вживу будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", - заявив Остін.

Нагадаємо, у США заарештували підозрюваного у витоку документів Пентагону.

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