Після витоку документів у Пентагоні перевірять доступу до розвідданих, – CNN
Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних після арешту військовослужбовця Національної гвардії ВПС, підозрюваного у зливі даних Пентагону.
Про це повідомяє CNN.
За словами Остіна, перевірка проводитиметься заступником міністра оборони з розвідки та безпеки. Він також вивчить процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб інформувати Пентагон про зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів.
"Як міністр оборони я також без вагань вживу будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", - заявив Остін.
Нагадаємо, у США заарештували підозрюваного у витоку документів Пентагону.