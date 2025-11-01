Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Після заяв Трампа Данія посилює оборону Гренландії через загрозу рф

01 листопада 2025, 11:56
Після заяв Трампа Данія посилює оборону Гренландії через загрозу рф
Фото: CNN
Копенгаген виділив новий арктичний військовий пакет і провів масштабні навчання, готуючись до можливих загроз із північного сходу.

Після гучних слів Дональда Трампа про можливу анексію Гренландії Данія активізувала заходи з оборони острова, який тепер розглядається як уразлива ціль на тлі зростаючої військової активності рф в Арктиці.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Копенгаген стурбований тим, що найбільший острів світу залишається недостатньо захищеним від потенційного вторгнення. Попри те, що ініціатива Трампа привернула увагу до Гренландії, головною загрозою для острова датські військові називають росію.

За останній рік розвідка Данії переглянула оцінку ризиків у регіоні, попередивши про ймовірність ескалації між НАТО та москвою в Арктиці. У жовтні уряд виділив другий арктичний військовий пакет, що передбачає закупівлю патрульних літаків, криголамів, морських кораблів і посилення оборони Гренландії.

У вересні на острові відбулися найбільші за останні роки навчання, де сценарії зосереджувалися на відбитті військових загроз, а не лише на рятувальних операціях.

Генерал-майор Сорен Андерсен, голова Об'єднаного арктичного командування, назвав рф "регіональною наддержавою в Арктиці" та зазначив активне нарощування її присутності через бази та нові технології. За оцінкою розвідки, після завершення війни в Україні москва може переорієнтувати військові ресурси на північ, створюючи пряму загрозу країнам НАТО.

У липні Володимир Путін повідомив про поповнення російського флоту дев'ятьма підводними човнами, включно з чотирма атомними нового покоління класу "Борей-А". росія також має найбільший флот криголамів у світі та здатна швидко розгортати бойові підрозділи, підготовлені для арктичних умов. Уздовж північного узбережжя РФ відновлені радянські бази з сучасними радарами, злітними смугами та системами ППО, що збільшує тиск на НАТО.

Хоча Гренландія малонаселена, її стратегічне значення критично важливе для США і Альянсу: через північний полюс проходить найкоротший маршрут для стратегічних бомбардувальників і ракет, а острів служить зручним майданчиком для спостереження за Арктикою та Північною Атлантикою.

Водночас військова інфраструктура Данії застаріла: основні бази розташовані на західному узбережжі, орієнтованому на Канаду, тоді як реальна загроза надходить зі східного боку, з боку рф.

Ще влітку ми писали, що Копенгаген обурений спробами впливу США на Гренландію.

 
