ПОЛІТИКА НОВИНИКомандувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах, який заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, пішов відставку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після заяви про Крим командувач ВМС Німеччини пішов у відставку
Глава ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шtнбах увечері у суботу, 22 січня, подав рапорт про відставку
Фото: DW
Про це повідомляє DW із посиланням на міністерство оборони ФРН.
"Глава ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шtнбах увечері у суботу, 22 січня, подав рапорт про відставку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Шенбах заявив, що Кримський півострів утрачений Україною і ніколи не повернеться до її складу.
У МЗС України назвали ці висловлювання категорично неприйнятними та зажадали їх публічного спростування.
Своєю чергою в німецькому оборонному відомстві назвали висловлювання командувача ВМС щодо окупованого Криму такими, "що жодним чином не відповідають позиції федерального міністерства оборони".
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23 01 2022 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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