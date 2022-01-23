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Після заяви про Крим командувач ВМС Німеччини пішов у відставку

Глава ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шtнбах увечері у суботу, 22 січня, подав рапорт про відставку
Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах, який заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, пішов відставку.
Після заяви про Крим командувач ВМС Німеччини пішов у відставку Фото: DW
Про це повідомляє DW із посиланням на міністерство оборони ФРН.
 
"Глава ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шtнбах увечері у суботу, 22 січня, подав рапорт про відставку", - йдеться у повідомленні.
 
Як повідомлялося, Шенбах заявив, що Кримський півострів утрачений Україною і ніколи не повернеться до її складу.
 
У МЗС України назвали ці висловлювання категорично неприйнятними та зажадали їх публічного спростування.
 
Своєю чергою в німецькому оборонному відомстві назвали висловлювання командувача ВМС щодо окупованого Криму такими, "що жодним чином не відповідають позиції федерального міністерства оборони".
 
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23 01 2022 12:20
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