Після заяви про Крим командувач ВМС Німеччини пішов у відставку

Глава ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шtнбах увечері у суботу, 22 січня, подав рапорт про відставку

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах, який заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, пішов відставку.

Про це повідомляє DW із посиланням на міністерство оборони ФРН.

"Глава ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шtнбах увечері у суботу, 22 січня, подав рапорт про відставку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Шенбах заявив, що Кримський півострів утрачений Україною і ніколи не повернеться до її складу.

У МЗС України назвали ці висловлювання категорично неприйнятними та зажадали їх публічного спростування.

Своєю чергою в німецькому оборонному відомстві назвали висловлювання командувача ВМС щодо окупованого Криму такими, "що жодним чином не відповідають позиції федерального міністерства оборони".