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CУСПІЛЬСТВО

Після звільнення Запорізької АЕС на відновлення її роботи Україні знадобиться щонайменше два місяці

18 січня 2023, 15:14
Після звільнення Запорізької АЕС на відновлення її роботи Україні знадобиться щонайменше два місяці
Після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару українським спецпризначенцям знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Адже рашисти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ
Про це йдеться у заяві Енергоатому.
 
Цей час також необхідний для проведення спеціалістами Енергоатому перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території.
 
"Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередач пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби.
 
Крім того, Росатому бракує персоналу, позаяк українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російськіх фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС", - заявили в Енергоатомі.
 
Там також додали, що через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби).
 
"В разі пошкодження останньої лінії, яка з’єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту і включаться дизель-генератори. У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожих обстрілів працювала вже п'ять разів. На щастя, жодного разу не сталося відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії.
 
Поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору – НАЕК «Енергоатом", - йдеться у заяві.
війнаокупаціяЗАЕС

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