"Пісняри" в один день виступили в Одесі на двох концертах за двох різних кандидатів
На першому концерті був присутній сам Дмитро Танцюра. Він розповів, що виступ "Піснярів" йому обійшовся у 50 тисяч гривень, повідомляє "Громадське".
На позачергові парламентські вибори кандидат йде самовисуванцем, але є членом партії "Довіряй ділам" - так званої "партії мерів" Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова. На концерті була символіка саме цієї партії.
Танцюра концерт підкупом не вважає.
"Все прозоро, концерт фінансується з мого виборчого фонду", - сказав він.
Окрім "Піснярів" кандидата підтримує й чинний міськголова Одеси Геннадій Труханов.
На другому концерті, куди "Пісняри" поїхали співати на підтримку Геннадія Чекіти, самого кандидата не було.
Лідер гурту "Пісняри" Вадим Косенко заявив, що гадки не має, яким чином вирішувалося це питання.
"Я просто артист, моя справа - виступити. Всі питання - до директора", - сказав він.
Нагадаємо, що до 8 липня кандидати в депутати на виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, мають право відмовитися від участі у виборах.
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