Піт Геґсет може піти з Пентагону заради участі у виборах в Теннессі

Він вів серйозні розмови з кількома співрозмовниками протягом останніх трьох тижнів.

Міністр оборони США Піт Геґсет, за даними джерел NBC News, непублічно обговорював можливість балотування на посаду губернатора штату Теннессі на виборах 2026 року.

Про це повідомляє NBC News.

Як зазначається, Геґсет вів серйозні розмови з кількома співрозмовниками протягом останніх трьох тижнів. Обговорювалися передвиборчі вимоги, шанси на перемогу та реалії кампанії. За словами одного з джерел, бесіди не виглядали як просто обмін думками — Гегсет справді замислювався над участю у виборах.

Водночас Міністерство оборони США забороняє чинним цивільним службовцям балотуватися на політичні посади. Тож якщо Геґсет ухвалить рішення балотуватися, йому доведеться залишити свою посаду.

Офіційно в Пентагоні чутки не підтверджують. Речник оборонного відомства Шон Парнелл заявив: "Геґсет як і раніше зосереджений виключно на роботі під керівництвом президента Трампа".

У той же час деякі особи з оточення міністра оборони наполягають, що той не планує балотуватися. Один зі знайомих Геґсета, який спілкувався з ним минулого тижня, повідомив, що міністр "дуже чітко" заперечив будь-які наміри йти у політику на рівні штату.

Згідно з чинним законодавством Теннессі, кандидати на пост губернатора повинні відповідати низці вимог, частина з яких може стати перешкодою для Геґсета. Остаточне рішення про участь у виборах він поки не оголошував.