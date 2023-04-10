Пів Міноборони могло потрапити у полон: Резніков про бункер відомства у Гостомелі
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, якби на початку повномасштабної війни росії проти України діяв за визначеним протоколом безпеки, то, ймовірно, потрапив би в полон.
Про це Резніков розповів у коментарі "Українській правді".
За словами міністра, захищений командний пункт Міноборони, куди він мав би їхати зі своєю командою, був у Гостомелі, куди ворог, як потім стало очевидним, спрямував потужний удар у вигляді в тому числі масованої висадки десанту.
"ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні", — сказав він.
Резніков заявив, що вони вирішили "розпорошитися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони".
"Слава Богу, їх вистачає в Києві. Фінансистів я взагалі скомандував вивезти за межі Києва, щоб вони були в більш-менш безпечному місці і могли працювати", — сказав він.