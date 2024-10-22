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Південна Корея давно знала про відправку солдатів КНДР на війну в Україну – німецький експерт

22 жовтня 2024, 17:11
Південна Корея давно знала про відправку солдатів КНДР на війну в Україну – німецький експерт
Фото: з відкритих джерел
За даними Шпора, домовленість про приєднання північнокорейських солдатів до ЗС РФ могло бути укладено ще 19 червня.
Влада Південної Кореї вже давно знала про відправку солдатів КНДР в Україну.
 
Про це в інтерв'ю BILD директор представництва Фонду Фрідріха Наумана в Сеулі Фредерік Шпор.
 
За даними Шпора, домовленість про приєднання північнокорейських солдатів до ЗС РФ могла бути укладена ще 19 червня, коли Путін їздив у Пхеньян. Експерт нагадав, що тоді російський і північнокорейський диктатори підписали "договір про всеосяжне стратегічне партнерство".
 
"У Південній Кореї вже давно здогадувалися, що війська Кім Чен Ина незабаром будуть відправлені на бойові завдання. І насамперед з огляду на договір про всеосяжне стратегічне партнерство між путіним і Кімом,  підписаний у червні. Пункт №4 цього договору містить досить великі зобов'язання з надання допомоги", - деталізував Шпор.
 
КНДРвійна в Україніросія окупанти

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