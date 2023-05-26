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Південна Корея і США провели масштабні навчання поруч з кордоном КНДР

26 травня 2023, 12:08
Південна Корея і США провели масштабні навчання поруч з кордоном КНДР
Військові двох країн вперше за останні 6 років провели масштабні військові навчання з бойовими стрільбами за 25 кілометрів на південь від кордону з КНДР.

Про це повідомляє Yonhap.

Навчання тривали 2 години і були присвячені 70-й річниці утворення оборонного альянсу між Південною Кореєю і США, та 75-й річниці заснування південнокорейських збройних сил.

В участі взяли близько 2500 військовослужбовців і більше як  600 одиниць військової техніки: наземні і повітряні засобів ураження, бойові танки K2, броньовані машини K21, винищувачі-невидимки F-35A, літаки раннього попередження E-737 Peace Eye, ударні гелікоптери AH-64E Apache і AH-1S Cobra.

Південна Корея розгорнула розвідувальні й ударні безпілотники, самохідні гаубиці К9А1 і К55А1, реактивні системи залпового вогню, а американські військові залучили власні РСЗВ M270A1 та машини радіоактивної, біологічної і хімічної розвідки M1135.

На полігоні південнокорейські військові влаштували виставку систем озброєння, включно з гаубицею K9A1, бойовим танком K2, ракетами земля-повітря Cheonma і повітря-земляі TAURUS, контрбатарейним радаром TPQ-74K і корабельним комплексом Haeryong.

Подібні навчання союзники планують провести ще 4 рази наступного місяця.

 

СШАКНДРПівденна Кореявійськові навчання

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