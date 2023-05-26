Південна Корея і США провели масштабні навчання поруч з кордоном КНДР
Про це повідомляє Yonhap.
Навчання тривали 2 години і були присвячені 70-й річниці утворення оборонного альянсу між Південною Кореєю і США, та 75-й річниці заснування південнокорейських збройних сил.
В участі взяли близько 2500 військовослужбовців і більше як 600 одиниць військової техніки: наземні і повітряні засобів ураження, бойові танки K2, броньовані машини K21, винищувачі-невидимки F-35A, літаки раннього попередження E-737 Peace Eye, ударні гелікоптери AH-64E Apache і AH-1S Cobra.
На полігоні південнокорейські військові влаштували виставку систем озброєння, включно з гаубицею K9A1, бойовим танком K2, ракетами земля-повітря Cheonma і повітря-земляі TAURUS, контрбатарейним радаром TPQ-74K і корабельним комплексом Haeryong.
Подібні навчання союзники планують провести ще 4 рази наступного місяця.