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Південна Корея і США розпочали спільні навчання

13 березня 2023, 12:08
Південна Корея і США розпочали спільні навчання
Командно-штабні навчання Freedom Shield стануть найтривалішими маневрами двох країн.

Союзницькі навчання стартували на тлі загострення напруженості через ракетні запуски КНДР.

Повідомляє агентство Yonhap.

Військові Південної Кореї і США  сьогодні почали 11-денні командно-штабні навчання Freedom Shield. 

Навчальні маневри стартували на тлі загострення напруженості, спричиненого ракетними випробуваннями Північної Кореї та посиленням риторики щодо союзників.

"Спільні навчання мають оборонний характер, вони засновані на оперативному плані захисту Південної Кореї від потенційної агресії з боку Північної Кореї", - заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Це стануть найтриваліші маневри двох країн, які включають сценарії відбиття атаки Північної Кореї та проведення кампанії зі стабілізації на території КНДР, пише видання, 

Навчання розпочали ВПС Південної Кореї: вони включають денні та нічні вильоти, відпрацювання навичок своєчасного постачання боєприпасів, відновлення в екстреному режимі пошкоджених злітно-посадкових смуг, реагування на атаки терористів.

За Freedom Shield мають відбутися близько 20 військових маневрів Південної Кореї та США, в тому числі за участю амфібійних сил під загальною назвою Warrior Shield.

Цього місяця також очікується прибуття до Південної Кореї американського авіаносця Nimitz для участі у спільних навчаннях із південнокорейськими військовими.

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