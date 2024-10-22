Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Південна Корея може направити військових до України та надати летальну зброю через участь КНДР у війні

22 жовтня 2024, 08:23
Південна Корея може направити військових до України та надати летальну зброю через участь КНДР у війні
Фото: getty images
В Сеулі переглядають своє небажання надавати Києву зброю.

Сеул може надіслати в Україні своїх військових і розвідку, а також можливо розгляне можливість надання Україні летальної зброї. 

Про це пише Newsweek із посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Ці заходи є кроком у відповідь на відправку Північною Кореєю своїх військових для участі у розпочатій Москвою війні проти України на боці росії.

У повідомленні із посиланням на представника південнокорейської розвідки йдеться, що уряд і військові Південної Кореї розглядають план відправки в Україну певної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки, які спеціалізуються на Північній Кореї,  та експертів з тактики противника.

Південнокорейські військові в Україні надаватимуть послуги перекладу та братимуть участь у допитах взятих українцями у полон північнокорейських солдатів.  Вони також надаватимуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР.

Пізніше на брифінгу міноборони Південної Кореї повідомило, що готове розглянути заходи щодо можливих поставок летальної зброї в Україну. 

Досі упродовж російсько-української війни Сеул надав Києву виключно гуманітарну допомогу.

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР "має намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ" для участі у бойових діях на боці росії. Також він попередив, що участь Північної Кореї може стати "першим кроком до світової війни".

зброяКНДРПівденна Кореявійна в Україні

Останні матеріали

Українці стабілізували фронт в Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Політика
Українці стабілізували фронт в Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 00:26
Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється