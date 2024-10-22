Південна Корея може направити військових до України та надати летальну зброю через участь КНДР у війні

В Сеулі переглядають своє небажання надавати Києву зброю.

Сеул може надіслати в Україні своїх військових і розвідку, а також можливо розгляне можливість надання Україні летальної зброї.

Про це пише Newsweek із посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Ці заходи є кроком у відповідь на відправку Північною Кореєю своїх військових для участі у розпочатій Москвою війні проти України на боці росії.

У повідомленні із посиланням на представника південнокорейської розвідки йдеться, що уряд і військові Південної Кореї розглядають план відправки в Україну певної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки, які спеціалізуються на Північній Кореї, та експертів з тактики противника.

Південнокорейські військові в Україні надаватимуть послуги перекладу та братимуть участь у допитах взятих українцями у полон північнокорейських солдатів. Вони також надаватимуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР.

Пізніше на брифінгу міноборони Південної Кореї повідомило, що готове розглянути заходи щодо можливих поставок летальної зброї в Україну.

Досі упродовж російсько-української війни Сеул надав Києву виключно гуманітарну допомогу.

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР "має намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ" для участі у бойових діях на боці росії. Також він попередив, що участь Північної Кореї може стати "першим кроком до світової війни".