Південна Корея може відправити Україні "наступальну" зброю у відповідь на співпрацю КНДР і росії

На тлі подій Демократична Корея провела екстрене засідання ради нацбезпеки.

Південна Корея може розглянути передання "наступальної" зброї Україні у відповідь на розвиток військової співпраці між Північною Кореєю та росією.

Про це повідомляє видання Korea Times.

В Сеулі провели екстрене засідання Ради національної безпеки для оцінки ситуації.

Корейська розвідка оголосила, що КНДР вирішила направити близько 12 000 військових на допомогу росії у війні проти України, з них 1500 солдатів уже розгорнуто на Далекому Сході.

Уряд Південної Кореї засудив розгортання військ і заявив про серйозну загрозу міжнародній спільноті.

Сеул закликав негайно вивести північнокорейські війська з росії, а якщо їхнє військове співробітництво продовжуватиметься, обіцяє не стояти осторонь, а відповісти твердо у співпраці з міжнародною спільнотою.

Південна Корея попередила про "поетапні заходи", серед можливих сценаріїв навіть відправлення зброї.

Типи можуть варіюватися від зброї захисту до зброї нападу. Усе буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація, заявили в Офісі президента Південної Кореї.

Південна Корея входить до десятки найбільших експортерів зброї у світі. Проте досі напряму не надає Україні летальної зброї, хоча в уряді заявляли, що якщо росія надаватиме КНДР високоточну зброю, то Південна Корея не стане зв’язувати себе в допомозі Україні.

Крім того, Генсек НАТО заявив, що відправка військових з КНДР в Україну призведе до ескалації.