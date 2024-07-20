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Південна Корея на кордоні із КНДР увімкнула трансляцію антипхеньянських програм

20 липня 2024, 15:47
Південна Корея на кордоні із КНДР увімкнула трансляцію антипхеньянських програм
Фото: з вільного доступу
Трансляцію увімкнули у відповідь на запуски ПІвнічною Кореєю повітряних куль зі сміттям через кордон.
Збройні сили Південної Кореї в суботу на кордоні із КНДР через гучномовці увімкнули трансляцію антипхеньянських програм у відповідь на неодноразові запуски ПІвнічною Кореєю повітряних куль зі сміттям через кордон.
 
Про це пише Yonhap.
 
Ці трансляції почалися тривали від 6 ранку. 
 
Збройні сили Південної Кореї попередили, що можуть збільшити кількість гучномовців і перейти до повномасштабного мовлення, якщо Північна Корея влаштує подальші провокації, включаючи відправку повітряних куль зі сміттям через кордон.
 
Перший цикл трансляцій йшов через гучномовці, які встановлені поблизу західної ділянки укріпленого кордону, і тривав приблизно 10 годин. У п'ятницю трансляції також лунали.
 
У червні Південна Корея вже робила подібні трансляції вперше за шість років.
КНДРПівденна Кореявійна в Україніросія окупанти

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