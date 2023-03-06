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Південна Корея та Японія наблизилися до історичної угоди щодо трудових спорів у воєнний час – ЗМІ

06 березня 2023, 17:17
Південна Корея та Японія наблизилися до історичної угоди щодо трудових спорів у воєнний час – ЗМІ
Джерело: ankasam
Відносини впали до найнижчої точки за останні десятиліття після того, як у 2018 році Верховний суд Південної Кореї зобов'язав японські фірми виплатити репарації колишнім примусовим робітникам.

Південна Корея та Японія близькі до вирішення 80-річної суперечки щодо експлуатації праці корейців окупаційною владою Японії у 1910-1945 роках.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Південної Кореї планує оголосити про своє вирішення історичної та юридичної суперечки щодо компенсації людям, змушеним працювати під час японської окупації Кореї.

Трудова суперечка, а також конфлікт через жінок, яких заганяли в японські військові будинки, роками заважали нормалізації відносин між двома країнами.

"Уряд продовжує різні консультації між дипломатичною владою на всіх рівнях, щоб якнайшвидше знайти розумне рішення, що відповідає спільним інтересам Сеула і Токіо", - йдеться у заяві МЗС Кореї.

Раніше, 2018 року Верховний суд Південної Кореї зобов'язав японські фірми виплатити компенсацію колишнім підневільним працівникам. П'ятнадцять корейців виграли такі справи, але жоден із них досі не отримав компенсації від Японії.

Нагадаємо, Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 5,5 млрд. доларів для відновлення інфраструктури в країні.

ЯпоніяПівденна Кореяугода

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